Lamar Jackson tem pressa para vencer ao perceber que não é nenhum Benjamin Button

EUno mundo de NFL quarterbacks, ser um especialista em lançar e atacar é a chave para o sucesso. Corvos de Baltimore estrela Lamar Jackson não apenas se encaixa nesse molde, mas se destaca como um talento único que pode fazer uma transição perfeita entre quarterback e running back.

Enquanto outros quarterbacks como Jalen Hurts, Josh Allen e Kyler Murray demonstrar habilidades semelhantes, as habilidades revolucionárias de Jackson o diferenciam.

Com um talento especial para escapar das defesas e estender as jogadas, a agilidade de Jackson faz dele um adversário formidável. No entanto, apesar de seu brilhantismo na temporada regular, seu recorde nos playoffs é menos ilustre, ficando em 1-3, com sete reviravoltas em três partidas.

Quer ganhar agora

Agora, enquanto os Ravens garantem o primeiro lugar novamente e se preparam para enfrentar o Houston Texans nos playoffs, Jackson reconhece a urgência de aproveitar esta oportunidade para um campeonato.

“Lembro-me de entrar no prédio com todos aqueles caras”, disse Jackson.

“Agora, é como eu, Gus [Edwards] e Marcos [Andrews]. Tínhamos tantos caras. Foi incrível, cara. Eles estão por toda a liga agora e não estamos mais no mesmo vestiário. É louco.

“Isso me fez sentar e perceber: ‘Droga, estou envelhecendo. Preciso conseguir um campeonato agora.’ Essa é uma das razões pelas quais estou enfatizando que preciso vencer. Não estou ficando mais jovem. É melhor vencer agora.

Apenas uma pequena percentagem de jogadores dá prioridade à vitória, com os ganhos financeiros muitas vezes a ter precedência. Jackson, tendo garantido um contrato substancial de 5 anos no valor de US$ 260 milhões, enfrenta o desafio de manter sua vantagem competitiva na busca pela vitória, percebendo que o tempo é essencial.