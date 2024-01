Lançado o primeiro trailer de ‘Back to Black’, filme que narra a vida de Amy Winehouse

Amy Winehouse, o inesquecível britânico cantor, será lembrada para sempre em uma nova cinebiografia intitulada ‘Back to Black’, em homenagem a uma de suas canções mais icônicas.

O primeiro trailer do filme, que celebra seu legado, foi lançado recentemente.

A escolha de Marisa Gabrielle Abela como a protagonista que interpretará a talentosa artista gerou polêmica entre os fãs mais leais de Winehouse. Abela tem sido alvo de críticas nas redes sociais, questionando sua semelhança física e carisma em comparação com a lendária cantora.

O pai de Amy, Mitch, endossou a produção do filme e expressou sua satisfação com a escolha do Abela como líder. Dirigido por Sam Taylor-Johnson e produzido pelo StudioCanal UK, em colaboração com Focus Features e Monumental Pictures, o filme tem lançamento no Reino Unido agendado para 12 de abril de 2024.

Embora a data exata para Espanha e países latino-americanos ainda não tenha sido revelada, espera-se que seja nos meses de verão. Foi confirmado que chegará aos cinemas dos EUA em 10 de maio do mesmo ano.

