Larissa Pacheco não tem certeza se a ‘arrogante’ Kayla Harrison pode ganhar 135 libras na estreia no UFC contra Holly Holm

A bicampeã peso leve do PFL Kayla Harrison assinou com o UFC e concordou em descer para o peso galo para enfrentar Holly Holm em sua estreia no octógono no UFC 300.

A ex-inimiga de Harrison, Larissa Pacheco, não está confiante de que o atleta olímpico consiga atingir o alvo no evento de 13 de abril.

Pacheco, campeão de duas divisões do PFL nos pesos 155 e 145 libras, disse em entrevista ao MMA Fighting que a maior dúvida no UFC 300 é se Harrison conseguirá ou não atingir 135 libras na manhã anterior.

“Vamos ver se ela consegue ganhar peso primeiro”, disse Pacheco. “Cortar [weight] com todos os músculos que ela tem, ela tem que estar pronta. Não sei se é mais fácil agora que o UFC não trabalha mais com a USADA, se ela pode usar um suco ou algo assim [laughs] porque sendo tão gigantesca, ela tem que fazer alguma coisa para ganhar peso. Vamos ver se ela consegue.”

O CEO do UFC, Dana White, disse recentemente que o atleta do American Top Team fez cortes nos testes antes de concordar com a luta. Harrison competiu toda a sua carreira como peso leve, exceto por um confronto de peso pena no Invicta FC e sua última luta no PFL, uma luta de peso pena que foi transferida para peso catch de 150 libras depois que Aspen Ladd substituiu Julia Budd com três semanas de antecedência.

A redução de peso não será fácil para Harrison, que competiu até 172 libras como judoca olímpico, disse Pacheco. A veterinária brasileira também disse que Harrison pode não estar mais no auge aos 33 anos. Holly Holm também pode não estar no seu melhor, tendo perdido por finalização para Mayra Bueno Silva em sua luta mais recente, mas ser um peso galo natural pode lhe dar uma vantagem .

“[Holm] pode não estar no auge, mas ela tem muita experiência e está acostumada a cortar peso e competir nessa categoria de peso, enquanto Kayla está fazendo isso pela primeira vez”, disse Pacheco. “Não sei, talvez Holly vença essa luta. Aspen não estava em um bom momento e ainda assim deu [Harrison] problemas nessa luta. Para dizer aquilo [Harrison] está lutando no mais alto nível contra todos, ela não está. Está claro. Ela pode estar em ótima forma, mas seu desempenho não é bom.”

A campeã do PFL vai torcer pela vitória de Holm no UFC 300 dada a rivalidade de três lutas com Harrison, que terminou em 2 a 1 a favor do americano. Porém, Pacheco acrescentou que uma eventual vitória de Harrison no UFC “é um bom parâmetro para mim, já que venci ela, e sei que posso vencê-la novamente, e terei uma ideia do nível [of competition in the UFC].”

“Nada contra Kayla”, ela continuou. “Mas ela é uma ex-adversária e isso nunca vai mudar. Sinto que ela é uma pessoa diferente diante das câmeras, ela é arrogante e não sou assim. Falo com todo mundo, respeito todo mundo.

“Ela sempre foi muito arrogante com todos na organização. O jeito que ela andava, como agia, sempre se retratando como a rainha do MMA. Só não acho que ela vai se sair tão bem no UFC. Levará algum tempo para ela passar para uma nova categoria de peso. Ela pode se sair bem, mas com suas performances, não acho que ela entregará tanto.”