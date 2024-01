Larsa Pippen admite que se comunicou secretamente com Marcus Jordan em The Traitors

Larsa Pippen revelou como ela contornou a proibição dos Traidores de comunicação entre concorrentes para entrar em contato com o namorado Marcus Jordão.

A estrela de Real Housewives of Miami, 49, entrou no elenco da 2ª temporada da versão americana do programa, que estreia no Peacock na sexta-feira.

“Devíamos ter roubado um banco”, Larsa Pippen em novo episódio de ‘The Real Housewives of Miami’Instagram

Ex-estrela da NBA Jordânia32, também disputará o prêmio de US$ 250 mil depois de decidir participar junto com Pippen.

Não é convencional, mas não é proibido, a participação de casais na competição, embora os organizadores do espetáculo não permitam que os colegas de elenco falem entre si quando forem convocados para seus quartos.

No entanto, Pippen levantou a tampa sobre como ela conseguiu enviar alguns itens para Jordânia depois de saber que ele os queria.

“Marcos me pediu uma lixa de unha, e eu coloquei em um saco de papel – e eles revisam tudo, você não deveria mandar nada para lá e para cá – mas ele queria uma lixa de unha e eu fiquei tipo, só vou para enviar-lhe uma lixa de unha”, disse ela.

“E então eu pensei, ah, tem uma banana. Ele disse que queria uma banana. Então eu [write] ‘Eu te amo’ na banana e mande para ele junto com a lixa de unha.”

O gesto foi bem recebido Jordânia pensei que era “fofo”.

Por que Larsa Pippen e Marcus Jordan estão em The Traitors?

Pippenque está namorando oficialmente Jordânia desde janeiro de 2023, fez questão de se desafiar no mundo dos reality shows depois que seu trabalho anterior a deixou se sentindo muito “segura”.

“Eu meio que queria me esforçar,” Pippen disse às pessoas. “Eu sinto que todas as coisas que fiz no Bravo foram basicamente seguras e este era um lugar muito inseguro, não sabia qual seria o resultado, se eu seria bom ou mau ou o que.”

Jordâniano entanto, disse que sua admiração pelo programa foi o motivo de seu envolvimento.

“Assistindo à primeira temporada, fiquei meio viciado”, disse ele. “E também senti que todo o conteúdo do jogo é estritamente focado no jogo e não se prende muito à sua vida pessoal. E isso foi um grande atrativo para mim.”