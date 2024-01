Larsa Pippen ‘humilha’ Scottie ao revelar que Marcus Jordan é melhor na cama do que ele: cinco vezes por noite

Larsa Pippen humilhou o ex dela, Scottie Pippenao declarar publicamente o quão apaixonada ela fica por seu novo homem, Marcus Jordão.

Jordan é filho do icônico NBA jogador, Michael, e ficou com Pippen em 2022 depois que ela se divorciou do ex-búfalos de Chicago homem em 2021, encerrando assim 24 anos de casamento e agora seus últimos comentários o mostraram novamente.

Pippen orgulhosamente compareceu ao programa Watch What Happens Live With Andy Cohen para dizer que ela e Marcus “fazem sexo provavelmente cinco vezes por noite”, antes de acrescentar: “Eu o amo e temos um ótimo relacionamento e o aprecio”.

Jordan também insistiu que ele pode acompanhá-la, mostrando a aptidão adquirida através de seu NCAA carreira em basquetebol.

Larsa Pippen e Marcus Jordan festejam no réveillon em MiamiInstagram

“Sou muito competitivo, por isso gosto de estar pronto. Fazemos isso mais de três vezes por noite.”

Ele também acrescentou, quando questionado se ela consegue igualar sua energia: “Absolutamente”.

Jordan seguiu os passos de seu pai, mas com menos sucesso. Ele começou como um aspirante a jogador de basquete que alcançou o nível universitário em 2012, mas depois se aposentou do esporte.

Desde então, ele também lançou sua própria marca de calçados, independente do icônico nome Jordan, que também funcionou para o sucesso, já que sua empresa obteve recentemente mais de um milhão de dólares em receitas.

Quem é Larsa Pippen?

Fora de seu casamento com Scottie, Larsa Pippen é uma personalidade da televisão e socialite americana, nascida em 6 de julho de 1974.

Ela apareceu em reality shows como “The Real Housewives of Miami” e é conhecida por sua presença no círculo de celebridades, ao mesmo tempo que esteve envolvida em vários empreendimentos comerciais.

Pippen é ativa nas redes sociais, compartilhando aspectos de seu estilo de vida e ganhou as manchetes por seus relacionamentos de alto nível, e seus comentários mais recentes não são diferentes dessa tendência.