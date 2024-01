Larsa Pippen quer ficar com Marcus Jordan e lista cobertura em Miami por US$ 4,2 milhões

euArsa Pippen e Marcus Jordão ainda não estão noivos, mas seu relacionamento está progredindo rapidamente. A estrela de reality shows e ex-esposa do grande jogador da NBA, Scottie Pippen, listou sua cobertura em Miami por US$ 4,2 milhões e, de acordo com o TMZ, está procurando uma nova propriedade para compartilhar com o filho da lenda do basquete Michael Jordan.

A cobertura, construída em 2019, está localizada no topo do horizonte do centro de Miami, no Edifício Paramount Miami World Center. A casa de 4 quartos e 5 banheiros é totalmente pronta para uso, com vistas incríveis da cidade e comodidades de classe mundial, como piscina com bangalôs e quadras de futebol e tênis. O espaçoso apartamento de 3.312 pés quadrados possui skydeck, churrasqueira e uma alta taxa mensal de HOA de US$ 3.856.

Um dos cinco banheiros da propriedade listada de Larsa Pippen.GRUPO DE MÍDIA HAUTE LIVING

Larsa Pippen busca lucrar com sua propriedade em Miami

Com o mercado imobiliário em expansão de Miami, Larsa Pippen busca lucrar com propriedades de luxo. A estrela do Bravo comprou a cobertura em setembro de 2022 por US$ 3,375 milhões, logo após seu divórcio com Scottie Pippen.

A sala da antiga propriedade de Larsa Pippen.GRUPO DE MÍDIA HAUTE LIVING

Marcus Jordan, empresário de tênis, seguiu os passos da namorada e está mergulhando no mundo dos reality shows. Ele está atualmente aparecendo na 2ª temporada do programa de competição do Peacock Os traidores ao lado de Larsa.

O relacionamento de Pippen, de 49 anos, com Marcus Jordan (33), tem ganhado constantemente as manchetes desde setembro de 2022, quando os dois foram vistos juntos pela primeira vez em público. Enquanto isso, Michael Jordan não apoia o relacionamento do filho com a ex-mulher do ex-companheiro de equipe.