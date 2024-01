Larsa Pippen terá filhos com Marcus Jordan? Sua resposta revelou…

Larsa Pippentem uma queda por jogadores de basquete depois de ficar com Marcus Jordão após seu divórcio de Scottie Pippenmas ela terá filhos com o filho do lendário jogador do Chicago Bulls?

Pippen já tem quatro filhos, de 23 a 15 anos, com o ex-marido que também jogou pelo búfalos de Chicago antes de a dupla se separar em 2016 e finalizar sua separação em 2022.

Larsa Pippen exalta Scotty Pippen Jr por causa de uma jogada de basquete ‘normal’

Ela então conheceu Marcus Jordão menos de um ano depois e em setembro de 2022, rumores de um romance começaram a circular entre os dois antes de confirmarem o relacionamento em janeiro de 2023 e ela não descartou começar uma família com o designer de calçados e ex-jogador de basquete da NCAA.

“Eu sinto como se estivesse com alguém” Pippen disse ao Chicks in the Office: “Como estou agora, que não tinha filhos, sinto que se ele quisesse ter filhos, eu estaria disposto a isso.

“Eu adoro ser mãe. Esse é o meu título favorito que já tive.”

Ela também está namorando para se casar, pois afirmou que o casamento está em andamento, embora os dois ainda não estejam noivos.

“Quero dizer, talvez. Acho que sim.” Pippen disse ao E! Notícias na segunda-feira. “Gostei de ser casado. Gostei do casamento. Sinto que é ótimo poder construir com alguém, planejar o futuro com alguém. E então o casamento, para mim, é meio importante.”

Pippen congelou seus ovos

À medida que ela está envelhecendo e já terá passado, ou estará prestes a passar, pela menopausa, ela tomou a decisão de congelar os óvulos caso o casal queira filhos mais tarde.

Ela descreveu a decisão como justa para o seu parceiro, com a menopausa marcando o fim da sua fertilidade como mulher, pelo que eles necessitariam potencialmente de uma mãe de aluguer para levar a criança até ao fim.

“Estou muito feliz com meus quatro filhos” Pippen disse à Us Weekly. “Mas sinto que não seria justo da minha parte não dar essa oportunidade a Marcus se quiséssemos ter filhos.”