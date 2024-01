Laura Sanko explica por que marcou a luta principal do UFC 297 para Dricus du Plessis sobre Sean Strickland

Laura Sanko concorda com os dois juízes que marcaram a luta principal do UFC 297 para Dricus du Plessis sobre Sean Strickland após uma batalha acirrada de cinco rounds em Toronto.

“Eu tinha o Dricus, tanto quando assisti ao vivo quanto quando voltei e assisti novamente”, disse o analista e comentarista do UFC ao MMA Fighting. “Eu fiz Dricus vencer pela margem mais estreita, pela menor das margens.”

Du Plessis conquistou o título dos médios do UFC com a vitória, encerrando o reinado de Strickland pelo título após apenas 132 dias.

Embora Strickland tenha superado Du Plessis em golpes totais e significativos, Sanko disse que essas estatísticas nem sempre contam a história. Ela explicou por que o novo campeão – aos seus olhos – foi capaz de se destacar nas rodadas intermediárias.

“Isso é o que as pessoas precisam ter em mente: existe uma tendência inerente para golpes maiores nos critérios de pontuação”, disse Sanko. “Sempre que estou julgando uma luta – e foi assim que fui ensinado a julgar uma luta e faz muito sentido para mim – é quase como se você tivesse… Imagino um botão de volume, ou um medidor de potência, e para um lado é um lutador e o outro lado é o outro lutador, e um lutador a acerta um grande golpe que, aquele botão vai muito longe, e se o outro lutador acertar alguns, ele pode clicar um pouco para trás em direção ao meio, mas talvez você nunca volte ao zero.

“Em outras palavras, é necessária uma boa quantidade de dano acumulativo para compensar uma grande quantidade de dano imediato. O imediato é sempre mais importante que o cumulativo, e falamos disso o tempo todo. Mas quando eles lançam as estatísticas, golpes significativos, isso confunde todo mundo, porque eu vou dizer isso uma e outra vez, eles não são realmente significativos da maneira que pensamos na palavra significativo. É apenas uma palavra que eles atribuem a isso porque cada ataque distante é considerado significativo.

“Então, mesmo que você acerte o golpe mais leve, se for à distância, é um golpe significativo, então quando você vê alguém liderando significativamente nos golpes, o que, na verdade, não acho que tenha havido uma margem insana onde Sean estava… ele superou ele, mas nunca foi totalmente diferente, esses números, mas as pessoas querem agarrar isso e dizer: ‘Veja, ele venceu porque acertou mais’, e não é assim que funciona. Mas posso entender por que é incrivelmente confuso e por que as pessoas pensam assim.”

Havia muitas dúvidas sobre como du Plessis conseguiria lidar com os rounds do campeonato se a luta se estendesse, principalmente enfrentando um cara como Strickland, que já se provou nesse departamento diversas vezes nos últimos anos. À medida que a luta avançava, du Plessis mostrou que ainda conseguia ter um desempenho de alto nível, mesmo tendo seu melhor round da luta no Round 4.

Sanko teve os mesmos pensamentos antes da luta e ficou impressionado com a forma como o recém-coroado campeão de 185 libras foi capaz de ir fundo.

“Eu teria sido uma daquelas pessoas que teria favorecido Sean Strickland em uma luta mais longa”, explicou Sanko. “Fiquei realmente impressionado ao ver Dricus du Plessis ir lá e mostrar o tanque de gasolina incrível que ele realmente tem, e a habilidade de ter um tanque nas últimas rodadas e sobreviver em uma luta mais longa, porque havia evidências de que ele havia lutado com isso no passado. Havia evidências de que ele não tinha muita ou nenhuma experiência ao chegar à quarta ou quinta rodada, certamente não em um contexto de campeonato, então acho que foi uma avaliação justa.

“Mas ele certamente provou que pessoas como eu estavam erradas. Fiquei animado em ver isso porque isso só faz dele um lutador ainda mais completo – certo? – para poder falar no futuro, e esses são os confrontos mais interessantes para mim no nível do campeonato.”

Strickland pode ter perdido oficialmente a luta e o título dos médios, mas não parece que ele perdeu muito mais – na verdade, pode-se argumentar que pela forma como ele é visto no tribunal da opinião pública, ele saiu um pouco melhor que du Plessis.

O agora ex-campeão provou que pertencia ao topo da divisão com seu desempenho no UFC 297, junto com a vitória do campeonato contra Israel Adesanya no UFC 293, em setembro. No que diz respeito à análise do desempenho como um todo e como isso se reflete no placar, Sanko concordou com o sentimento que o técnico do Strickland, Eric Nicksick, teve após uma das rodadas disputadas.

“Acho que a defesa dele é a base de seu jogo”, disse Sanko sobre Strickland. “Mas há momentos em que isso quase se torna um prejuízo para sua capacidade de realmente pisar no acelerador, como no [Jared] Luta de Cannonier, e eu conversei sobre isso com Din Thomas – então estou roubando isso descaradamente de Din – o que ele disse foi Sean Strickland lembra [him] de um Jorge Masvidal. Como um cara que gosta de lutar, e ele sabe que nesses momentos está levando a melhor sobre o cara porque está acertando seu jab ou algo assim, como se estivesse levando a melhor sobre ele, e ele realmente não dá muito crédito a isso. critérios de pontuação e todas essas coisas que realmente não afetariam uma luta real.

“Há algo quando você assiste Sean lutar e você pensa: ‘Eu só quero 10% a mais’. Foi como Eric disse, acho que foi depois do quarto round, ou talvez tenha sido o terceiro, mas quando Eric se aproximou de Sean no canto e disse: ‘Não gostei nada daquele round.’ Foi exatamente assim que me senti assistindo o round também porque ele é capaz de pisar no acelerador.

“Mas, por outro lado, Dricus fez um trabalho fenomenal ao tornar isso realmente difícil para Sean, porque Sean luta melhor com o pé da frente e Dricus fez apenas o suficiente para repelir de forma consistente. [Strickland] nesses pequenos incrementos, e então, é claro, ele se apresentaria. Não foi algo ininterrupto, mas foi o suficiente para que Sean não estivesse lutando em seu ritmo e em sua zona de conforto como o vimos fazer contra Izzy, e foi apenas o suficiente para conseguir a vitória por pouco.