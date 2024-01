Laura Sanko sobre o drama de Strickland, Garry e Du Plessis: ‘Que tal todos nós pararmos de ser tão idiotas’

Apesar da cena feia que causou, Laura Sanko não se ofendeu quando Sean Strickland e Dricus Du Plessis brigaram na T-Mobile Arena durante o UFC 296.

A conversa fiada que começou tudo? Ela poderia passar sem isso.

“Não sou uma puritana… eu sei em que jogo estamos, certo?”’, disse Sanko no podcast de vídeo Believe You Me, apresentado pelo ex-campeão peso médio do UFC Michael Bisping. “Na verdade, prefiro que os caras tenham brigas físicas do que fazer essa merda, para ser sincero, porque assim a família não é arrastada para isso. E dessa forma não há declarações e fotografias alteradas que ficam na internet há anos e anos e anos para que seus filhos acessem o Google.

“Quando eles atingem a maioridade, o que realmente me incomoda é o fato de que as coisas que são ditas agora são permanentes. Se vocês vão brigar um com o outro, vá em frente. Na verdade, gosto do fato de que [Sean] lutei com Dricus, e gosto de como Dricus lidou com toda a situação.”

Strickland atacou Du Plessis – antes de pedir aos filhos de Gilbert Burns que se afastassem – um dia depois que o lutador sul-africano zombou de sua experiência com abuso infantil. Strickland ficou claramente agitado com os comentários, e depois que o UFC se sentou um do outro, ele iniciou uma luta com seu oponente no UFC 297. A segurança interveio rapidamente e Strickland foi expulso da arena.

Du Plessis mais tarde abordou o incidente questionando a fortaleza mental de Strickland e ao mesmo tempo rejeitando o abuso infantil. Ele também chamou Strickland de “hipócrita” por atacar o peso meio-médio do UFC Ian Machado Garry e sua esposa, enquanto alegava que falar mal de abuso infantil estava fora dos limites; Mais tarde, Garry fez o mesmo em resposta à entrevista de Strickland.

“Estou farto de como a maneira como as pessoas falam merda agora no jogo mudou”, disse Sanko. “Há pessoas por aí dizendo que não há fila. Bem, há um limite, porque você não vê esses caras usando insultos raciais. Eles nunca fariam isso, porque eles sabem melhor, certo? É uma linha, não ultrapassamos. Há uma linha, ela continua se movendo, e acho que precisamos movê-la para onde não falemos sobre esposas. Não falamos sobre crianças e há algum decoro.

“Sinto falta da sua conversa idiota, honestamente. Sinto falta do Chael [Sonnen], que conseguia vestir alguém da maneira mais criativa e nem xingava. Gosto da criatividade de atacar o próprio lutador. Tudo bem, você quer chamá-lo de ap ****? Você quer chamá-lo de blá, blá, blá. Não sou inocente nesse sentido. Mas é preciso parar de trazer terceiros, que têm muito pouco ou nada a ver com o que está acontecendo. E não estou necessariamente dizendo que a situação de Ian Gary é inocente, porque ele fez isso com outras pessoas. … Todo mundo é um grande hipócrita. Ian é um hipócrita. Sean é um hipócrita.

“Que tal todos nós pararmos de ser tão idiotas e trazermos isso de volta um pouco?”

Sanko se autodenomina uma “grande fã” de Strickland como lutador e pessoa, especialmente à luz de sua entrevista reveladora com o comediante Theo Von. O campeão dos médios do UFC desabou ao descrever sua infância abusiva.

“Assisti ao vídeo dele com Theo Von e… elogiei-o por isso”, disse Sanko. “Achei incrivelmente comovente. Achei que era honesto. Achei que estava aberto. Acho que ele ajudará muitas pessoas sendo tão vulnerável quanto era, especialmente sendo conhecido por ser um cara que você não imaginaria que faria isso.

“Então, por um lado, estou dando a Sean todas as flores do mundo, mas você não pode, na mesma conversa, dizer que atacar esposas está fora dos limites e depois chamar essa mulher de pedófila, o que ela claramente não é, ok. Ela não é pedófila.

“Então você literalmente acabou de dizer que não pode atacar as esposas das pessoas, e chamou a esposa dele de algo horrível, e então fez isso mais de uma vez, e fez isso onde toda a internet vai ver. Os filhos dela vão ler. Então, aplaudo Ian por dizer algo, para ser honesto com você. Eu só queria que todos parássemos.”

Abaixo está a entrevista completa de Sanko no Believe You Me.