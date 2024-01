Lavagem do Bonfim resgata manifestações da cultura afro em Penedo

A comunidade remanescente quilombola Senhor do Bonfim reuniu moradores dePenedo e visitantes para os tradicionais festejos do bairro popularmente conhecido como Oiteiro.

Durante a tarde de domingo, 28, manifestações da cultura afro movimentaram a localidade, começando com a celebração marcada por canções do candomblé e a lavagem das escadarias do Mirante e da Igreja do Senhor do Bonfim.

Após o ritual que mistura cultura popular e sincretismo religioso, mulheres que integram o grupo do CRAS Senhor do Bonfim se apresentaram para o público.

Em seguida, o frevo tomou conta do Oiteiro, junto com os bonecos gigantes que animam os blocos de carnaval na cidade que tem uma série de prévias até a Sexta-Feira de Carnaval, quando acontece o desfile de blocos, batucadas, orquestras e a lavagem das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos.

SECOM PMP

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa