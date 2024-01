LeBron James compartilha momento emocionante em família assistindo ao jogo do filho Bronny

Lebron James teve um dia familiar inesperado quando um dia de folga se transformou em um momento especial observando seu filho mais velho, Bronny, jogue basquete universitário. A estrela da NBA teve a oportunidade de sentar ao lado de sua mãe e testemunhar o jogo de seu filho, criando uma experiência familiar emocionante.

A possibilidade de ver pai e filho na NBA no futuro acrescenta uma camada extra de emoção ao momento já especial. LeBron expressou suas emoções e compartilhou a comovente experiência nas redes sociais, captando o sentimento do dia. Sua postagem no X sábado à tarde refletiu as palavras de sua mãe, transmitindo a imensa alegria e gratidão sentida pela família. O momento foi tão poderoso que quase trouxe lágrimas aos olhos de LeBron.

LeBron James reage ao jogo de seu filho Bronny durante uma entrevista

O jogo viu Bronny causar impacto na quadra, marcando sete pontos, cinco assistências e quatro rebotes como titular pela USC. Apesar de Perda da USC por 82-67 para o estado do Arizonafoi um momento de orgulho para a família James ver o desempenho de Bronny no palco do basquete universitário.

Depois de um jogo difícil para o seu próprio time, o Los Angeles Lakers, LeBron aproveitou para apoiar o filho assistindo ao jogo da faculdade em casa. Sua dedicação como pai ficou evidente quando ele reservou tempo para testemunhar as conquistas de Bronny, mesmo em meio a seus compromissos profissionais.

LeBron quer jogar com Bronny na NBA

O desejo de LeBron de jogar ao lado de seu filho na NBA foi bem documentado, e ele tem demonstrado consistentemente apoio inabalável à jornada de Bronny no basquete. Apesar de sua agenda lotada com o Lakers, LeBron encontrou momentos para assistir aos jogos de Bronny e estar presente em marcos significativos na carreira de seu filho.

A jornada de Bronny até o time titular da USC foi marcada por resiliência e determinação, especialmente depois de superar uma parada cardíaca durante um treino no início do ano. Seu desempenho impressionante em seus primeiros dez jogos universitários mostrou seu potencial como um talentoso guarda calouro, com média de 5,8 pontos, 2,5 rebotes e 1,9 assistências.

O emocionante dia da família e a alegria compartilhada de testemunhar a jornada de Bronny no basquete servem como um lembrete do vínculo especial entre LeBron e seu filho. À medida que continuam a navegar nas suas respetivas carreiras no basquetebol, a perspetiva de partilharem o palco da NBA no futuro acrescenta uma dimensão emocionante à sua já notável história.