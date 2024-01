LeBron James completa 39 anos, a jornada de uma lenda através de enterradas espetaculares em suas 21 temporadas na NBA

A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, completa 39 anos hoje. ‘Rei James estreou na NBA em 29 de outubro de 2003 e após 21 temporadas continua desafiando o tempo após ter vencido inúmeras batalhas em quadra.

A NBA publicou em suas redes sociais um vídeo com uma extraordinária compilação de enterradas de LeBron James ao longo de sua história na liga.

LeBron está em sua 21ª temporada na NBA, a mesma que Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis e Robert Parish. Apenas Vicente Carter, com 22, jogou mais anos. Nenhum deles chegou perto dos recordes do King James com tanta experiência na liga. Também não houve nenhum jogador com seu desempenho aos 39 anos.

Ele é o único jogador na história da NBA a ultrapassar 50 pontos com menos de 21 anos e mais de 37 anos.

O relógio corre mais rápido a cada dia na carreira de LeBron James como jogador da NBA, e a cada dia que passa sua aposentadoria se aproxima. Mas por enquanto aproveitamos o jogo deste grande atleta que não se cansa de bater recordes.