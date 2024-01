LeBron James e Anthony Davis: a dupla que fará o Los Angeles Lakers sonhar com um anel

Tele Los Angeles Lakers viverão enquanto sua conexão estelar for saudável – está cumprida, até agora – e eles repetem esses momentos de sucesso, com destaques naquele bizarro Disney Bubble 2020 em Orlando e no Torneio In-Season há alguns meses em Las Vegas.

Isto é constituído por Lebron James e Antonio Davis, que, conscientes da situação em Los Angeles, continuam a unir forças. Eles derrubaram o Raptors de Toronto (132-131) em uma partida muito acirrada em que a força do ‘Rei’ e sua clarividência no passe (22 pontos, mas 12 assistências), e um Davis ingovernável (41 pontos e 11 rebotes) mostraram que sim, o ouro e os fãs roxos podem confiar neles.

É claro que se ambos atuarem, o Lakers ganhar. Se alimentarem, encontram e Davis continua a encontrar os seus momentos, com mais de 40 pontos em apenas 17 remates. “É muito importante, todos queríamos vencer. Temos que trabalhar para estar acima dos 50 por cento e embora haja coisas que precisamos melhorar, sim, é uma vitória que precisávamos.” Antonio Davis contado após o jogo. “Temos que continuar compartilhando a bola, continuar nos encontrando e continuar construindo”, acrescentou.

Como ganhar um jogo

O jogo foi cabeça a cabeça na reta final. Após um Quickley jogar Avermelhado, Toronto se recuperou com Siakam de escanteio. Reaves pareceu responder rapidamente, e depois de uma grande defesa a combinação entre LeBron e Davis continuou a funcionar. O ‘Rei’ contra-atacou e ‘AD’ fez 2+1 (117-112, 45′). Ouro puro. Mas isso não desconsiderou Toronto, que entre estou com fome e outro Trent Jr.. triplicando de volta à liderança, Davis teve que aparecer.

A dupla acabaria com mais momentos importantes. LeBron foi esperto para Davis conseguir dois lances livres, e então o número 3 fechou o jogo com a posse de bola decisiva. Barreto RJ atrasou-se na saída de um bloqueio para empatar (124-121), atropelou ‘AD’ e sofreu falta no ataque. O ‘Sobrancelha’, no lance livre, selou uma sofrida vitória do ‘laker’ – em diversas ocasiões após uma tentativa épica de Schroder com três ponteiros- mas que mostra que desde suas estrelas é possível confiar.