LeBron James e Doncic não são páreo para Curry e Tatum: as camisas mais vendidas da NBA recompensam a lealdade

EUnão faz muito tempo que Lebron James desfrutou do domínio quase completo da NBA como o melhor MVP, com apenas alguns rivais capazes de igualar sua popularidade.

Mas o Los Angeles Lakers estrela foi ofuscada pela ascensão da próxima geração de estrelas do basquete, como Stephen Curry e Jayson Tatumque o substituiu no topo das camisas mais vendidas da NBA.

NBA.com publicou os números mais recentes de 2023 para as vendas de camisas de maior bilheteria em toda a divisão na primeira metade da temporada, e não há como negar que Curry é o nome que está na boca de todos agora.

O jogador de 35 anos pode não estar no topo da classificação nas tabelas de estatísticas, mas para os fãs, o Guerreiros do Golden State O ícone continua sendo o nome mais reconhecível e aquele que eles desejam nas costas de suas camisetas.

O quatro vezes NBA O campeão está no Warriors desde o início de sua carreira após ser convocado em 2009 e isso mostra que sua lealdade foi recompensada pelos torcedores, que acreditam claramente que Curry passará toda a sua carreira no time da Califórnia.

LeBron deixou para trás

Atrás dele estava celtas de Boston sensação Jayson Tatum, cinco vezes NBA All-Star, com o veterano do Lakers, James, preenchendo os três primeiros. Em quarto lugar, Victor Wembanyama alcançou a classificação mais alta na lista de camisas mais populares para um novato desde o Celtics. Kristaps Porziis na temporada 2015-16.

Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Devin Booker, Kevin Durant, Tyrese Maxey e Kevin Lillard completou o resto do top 10, com os nomes consagrados Ja Morant e Nikola Jokic em 11º e 14º, respectivamente.

Apesar do sucesso pessoal de Curry, o Lakers continua sendo a franquia mais popular, à frente do Celtics e de seu time, o Warriors.

O Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers ambos classificados acima do búfalos de Chicagoque ainda pode estar lucrando com ex-estrelas Michael Jordan e Dennis Rodman. O Phoenix Suns, New York Knicks, San Antonio Spurs e Dallas Mavericks ficou com o resto do top 10.