LeBron James e Giannis Antetokounmpo varrem o tabuleiro faltando dois dias para o encerramento da votação do All-Star

Tele Los Angeles Lakers‘ Lebron James e a Milwaukee Bucks‘ Giannis Antetokounmpo são de longe os votos mais populares dos fãs para o All-Star Game em 18 de fevereiro em Indianápolis.

A notícia chega depois que a terceira contagem de votos foi divulgada em 18 de janeiro pela NBA em preparação para o evento anual de exibição. Giannis recebeu o maior número de votos até agora, com 4,3 milhões, à frente de LeBron que recebeu 3,9 milhões faltando dois dias para o encerramento da votação.

Os headliners do All-Star são decididos por uma combinação de votos de torcedores (50%), jogadores da NBA (25%) e um grupo de jornalistas selecionados pela liga (25%) e as decisões finais serão anunciadas em 25 de janeiro.

Os mais votados do Ocidente

A lista dos jogadores mais votados do Ocidente entre atacantes e centrais vê LeBron seguido pelo sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kevin Durant (Phoenix Suns), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) e Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers).

Entre armadores e atiradores, eslovenos Luka Doncic (Dallas Mavericks) é o mais votado, à frente Steph Curry (Golden State Warriors) e Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder).

Os mais votados do Leste

No leste, Giannis está liderando os atacantes e centros à frente de Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat) e Jaylen Brown (Boston Celtics).

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) continua liderando entre armadores e atiradores, à frente de Trae Young (Atlanta Hawks), Damian Lillard (Milwaukee Bucks) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Quando é o jogo All-Star?

O All-Star Game será disputado no dia 18 de fevereiro no Gainbridge Fieldhouse do Indiana Pacers, e está programado para começar às 20:30 ET. Será transmitido pela TNT.

Além disso, a NBA está trazendo de volta o tradicional formato Leste vs. Oeste para esta edição, abandonando o Equipe James x Equipe Durant conceito que tem funcionado nas últimas temporadas.