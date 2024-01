Aé o Los Angeles Lakers temporada se desenrola, seus desempenhos recentes sugerem que a vitória no Torneio da Temporada pode ser seu único destaque. Uma série de jogos decepcionantes, incluindo um recorde de 3-9 após a vitória contra o Marcapassos no dia 9 de dezembro, levantou preocupações sobre a trajetória da equipe. A luta do Lakers ficou evidente na derrota por 110-96 para o Miami Heat, que muitos consideram um novo ponto baixo para o time.

Lebron James, normalmente uma potência para o Lakers teve uma noite difícil marcando apenas 12 pontos em um arremesso de 6 de 18. Mais revelador foi o desempenho da equipe durante os 38 minutos em quadra, onde foi derrotado por 20 pontos. James, notavelmente, saiu da arena sem se dirigir à mídia.

Em contraste, outros membros da equipe foram mais acessíveis. Antonio Davis, que se destacou com 29 pontos, 17 rebotes, seis assistências e cinco bloqueios, fez uma avaliação sincera. “Se jogarmos como jogamos esta noite, então as coisas vão piorar muito para nós”, observou ele, destacando a necessidade urgente de uma reviravolta.

Austin Reaves, que recentemente voltou ao time titular, descreveu a atmosfera do vestiário como sombria, refletindo a frustração do time com a seqüência de derrotas. Reaves apontou o fraco arremesso de três pontos da equipe como uma área crítica para melhorias. “Atirando 13 por cento esta noite, você não vai ganhar esses jogos quando fizer isso… assim que começarmos a fazer três com uma boa porcentagem, tudo se abrirá, especialmente para LeBron e AD,” ele explicou.

O Lakers tem sido péssimo em casa

Apesar de um breve ressurgimento no quarto trimestre, estimulado por Madeira Cristã’s dirigindo bandeja e lance livre, o Lakers não conseguiu sustentar o impulso. Miami, liderada por Duncan Robinson e Jaime Jaquezrespondeu com uma sequência decisiva de 10-2, frustrando as esperanças de recuperação do Lakers.

Davis rejeitou qualquer especulação sobre o impacto do time titular no desempenho da equipe. “Todos são capazes de fazer o que temos que fazer para vencer jogos de basquete nos dois lados da quadra”, disse ele, enfatizando a responsabilidade coletiva do time.

O LakersO recorde atual de 17-18 pinta um quadro preocupante de uma equipe que enfrenta desafios internos e externos. À medida que procuram recuperar a sua forma, a pressão aumenta não apenas sobre os jogadores, mas sobre toda a organização para encontrar soluções que os possam conduzir de volta às vitórias.