LeBron James e Vinicius Jr. compartilham momento emocionante após o confronto Lakers-Celtics no Natal

A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, trocou camisas com a estrela do futebol do Real Madrid Vinícius Jr. após o jogo do Lakers contra o Boston Celtics em Dia de Natal.

Em um vídeo que a NBA compartilhou em suas redes sociais, LeBron e Vinicius podem ser vistos posando alegremente para serem fotografados, James com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol e Vini com a camisa do Lakers, ambos autografados pelos atletas.

No jogo do Lakers contra o Celtics também é possível ver que Vini estava acompanhado por Eduardo Camavinga que também joga no Real Madrid.

Vinicius Jr., reconhecido por sua paixão pelos esportes americanos como o NBA e a NFLteve a oportunidade de conhecer atletas de destaque como Tom Brady e Jimmy Butlerapós a vitória na UEFA Champions League em 2022.

Por outro lado, Lebron Jamesuma figura icônica na história do basquete, ganhou quatro campeonatos da NBA e recebeu o prêmio de Jogador Mais Valioso quatro vezes.

A troca de camisolas entre estes dois atletas reflete a crescente conexão entre atletas de futebol e basquete. Ambos os esportes têm fãs apaixonados em todo o mundo e conquistaram um lugar especial nos corações dos fãs globais.