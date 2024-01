LeBron James empurra fã excessivamente zeloso que correu para o banco

Lebron James verificou um torcedor excessivamente zeloso na noite de segunda-feira … empurrando um homem que atropelou o superastro da NBA enquanto ele estava sentado no banco do Lakers!

O incidente bizarro aconteceu durante o Lakers vs. O jogo do Oklahoma City Thunder na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, na noite passada… e foi todo capturado em vídeo graças a um torcedor do Lake Show que estava filmando a lenda da NBA de 39 anos.