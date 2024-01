LeBron James fala sobre o péssimo desempenho do Lakers: ‘Nós simplesmente somos péssimos agora’

Tele Los Angeles Lakers‘as lutas foram visivelmente sentidas na noite de sexta-feira após a derrota por 127-113 para o Grizzlies de Memphis, marcando a quarta derrota consecutiva e a décima nos últimos 13 jogos. Apesar de Lebron JamesCom 32 pontos à frente da equipe, seu desempenho foi prejudicado por um recorde de 2 de 6 na linha de falta e três reviravoltas no crítico quarto período.

James, geralmente conhecido por suas respostas articuladas, expressou sua frustração sem rodeios aos repórteres. “Quero dizer, nós simplesmente somos péssimos agora”, ele admitiu, um sentimento que refletia o Lakers‘ Situação atual.

A derrota destacou a Lakers‘ questões contínuas, especialmente na defesa, pois permitiram que os Grizzlies marcassem 23 pontos de 3, o melhor da temporada. Isto foi particularmente preocupante dado Mênfisestá classificado como o mais baixo da liga em porcentagem de arremessos de 3 pontos.

Apesar do jogo estar empatado após o terceiro quarto, o Grizzlies avançou no quarto trimestre, superando o Lakers por 14 pontos. Este colapso ressaltou a incapacidade do Lakers de manter a consistência durante todo o jogo.

A coletiva de imprensa pós-jogo tomou um rumo inesperado quando James foi questionado sobre a recente aposentadoria do ex- Cavaliers de Cleveland guarda Ricky Rubio. Sua resposta foi marcada por uma mistura de respeito e frustrações do dia. “Eu respeito Ricky. Parabéns por uma carreira incrível”, disse James, antes de se desculpar por seu comportamento pouco entusiasmado, atribuindo-o à perda do dia.

LeBron James e Vinicius Jr. se unem em um abraço de Natal pós-jogo após o confronto Lakers-Celtics

Darvin Ham também falou sobre as lutas recentes do Lakers

Lakers treinador principal Presunto Darwin apresentou uma visão mais equilibrada, apelando a uma perspectiva mais ampla. “Passámos por uma fase difícil. É a mesma equipa. Disputámos alguns jogos de alto nível há pouco tempo e só temos de voltar a isso”, enfatizou Ham, pedindo paciência e perseverança.

O LakersO breve destaque foi a vitória no inaugural In-Season Tournament Championship em 9 de dezembro. No entanto, desde então, seu desempenho tem sido fraco, com apenas algumas vitórias contra times como o San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets.

James rejeitou a importância do torneio, enfatizando sua brevidade. “Foram apenas dois jogos. Foi uma pequena amostra”, comentou, minimizando a sua relevância para os desafios actuais.

O Grizzlies, liderado pelos 31 pontos de Jaren Jackson Jr., demonstrou um forte esforço de equipe com quatro jogadores marcando 20 ou mais pontos. O técnico deles, Taylor Jenkins, mostrou seu próprio espírito de luta, confrontando os árbitros no meio do jogo por não ter chamado James, uma ação que surpreendentemente não levou à sua expulsão.

O Lakers agora enfrentam uma batalha difícil com um recorde de 17-19, colocando-os em 11º na Conferência Oeste. O próximo jogo contra o altíssimo Clippers de Los Angelesque perdeu apenas dois dos últimos 16 jogos, representa outro difícil desafio para uma equipe que busca a antiga glória.