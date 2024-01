LeBron James faz lobby para que o filho Bronny James se junte ao Lakers: ‘Ele pode jogar conosco agora’

BA parada cardíaca de Ronny James é coisa do passado, ele voltou às atividades de basquete com todas as forças e já chama a atenção de vários times da NBA. Na verdade, um relatório recente confirmou que o Miami Heat já fez investigações sobre o herdeiro do trono. Mas LeBron James já está tomando as medidas necessárias para que seu filho jogue no Lakers o mais rápido possível. Tudo o que ele precisava era dizer uma única frase para tornar públicas suas intenções. Enquanto ele estava furioso com a nova derrota contra o Memphis Grizzlies, houve um momento em que LeBron James foi questionado se o jogo de Bronny no sábado era ideal para ele começar pela primeira vez desde que voltou da lesão.

LeBron foi rápido em apontar que Bronny poderia jogar pelo Lakers agora e que sábado seria sua vez de ser titular da USC. A escola onde Bronny James joga levou seu retorno muito a sério, eles não querem um desastre de relações públicas em suas mãos e ninguém pode culpá-los por isso. Segundo os médicos, Bronny está apto para jogar, mas precisa ir devagar para ver como seu coração responde à atividade física extrema. No entanto, LeBron James tem prestado muita atenção à recuperação do seu próprio filho e disse simplesmente: “É a hora dele. Ele poderia jogar por nós agora. Fácil. Fácil.”

Quando Bronny James chegará à NBA?

À medida que esse processo de retorno da lesão continua evoluindo, Bronny James primeiro precisa completar uma temporada completa na USC sem mais problemas físicos. Quando isso acontecer, será necessária uma avaliação de seu jogo e estatísticas. Caso ele passe nesses testes com louvor, tudo o que precisamos é que ele termine sua carreira no basquete universitário para se tornar elegível para o Draft da NBA. Os próximos anos serão fundamentais para a decisão final de torná-lo parte dos potenciais jogadores do draft que vêm da faculdade ou de outros times do exterior.