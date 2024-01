LeBron James fecha acordo de cartão colecionável com Fanatics e aparecerá com o filho Bronny em coleção especial

LeBron James, um dos maiores jogadores da NBA, deu um passo significativo em sua carreira, assinando um contrato plurianual de cartões colecionáveis ​​com Fanáticos.

O anúncio, feito em Quarta-feiramarca o fim de uma parceria de duas décadas entre LeBron e Convés superioruma empresa rival de cartões colecionáveis.

LeBron James e Bronny assinaram cartões colecionáveis

O acordo com Fanáticoscuja divisão de cartões comerciais e memorabilia é conhecida como Colecionáveis ​​Fanáticosestá pronto para trazer um novo capítulo LeBron jornada de memorabilia histórica.

“LeBron James e seu filho, Bronny James, estão prontos para fazer história juntos em um cartão esportivo exclusivo, sinalizando o início de uma nova era com Fanatics.” disse o varejista de esportes online.

A dupla pai-filho aparecerá em um card especial com lançamento previsto para 19 de janeiro como parte do Basquete cromado da Bowman University 2023-24 definir.

Este cartão, assinado por LeBron e Bronny, captura um momento da época de LeBron no ensino médio em St. Mary’s em Akron, Ohio, ao lado de uma representação atual de Bronny jogando na USC.

Detalhes do acordo entre LeBron James e Colecionáveis ​​Fanáticos permanecem não divulgados, mas especialistas do setor estimam que seu valor exceda potencialmente US$ 5 milhões por ano.

Essa parceria inovadora trará um novo estoque de cartões assinados, com coleção prevista para lançamento na data citada.

Uma nova era para as recordações de LeBron James

Lebron Jamesque recentemente ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar Enquanto o NBA artilheiro de todos os tempos, expressou seu entusiasmo pelo novo empreendimento no início desta semana em Instagram.

Um vídeo teaser divulgado por Coberturas exibido LeBron revisando documentos adornados com o Fanáticos logo, proporcionando aos fãs uma prévia desse movimento histórico.

Colecionáveis ​​Fanáticosconhecida por fechar acordos com atletas de ponta em diversas modalidades esportivas, vem ampliando seu portfólio, incluindo parcerias com atletas como Victor Wembanyama, Calebe Williamse Bryce Jovem.

Bronny James, LeBron filho, já possui diversos contratos de patrocínio, solidificando seu status como um dos atletas de maior sucesso em negócios de nome, imagem e semelhança.