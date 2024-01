LeBron James pode pensar em mudar para um novo time se o Lakers continuar em falta

Aembora ele tenha vencido o campeonato de 2020 na bolha com Los Angeles Lakers, Lebron James não passou pela melhor experiência em Los Angeles desde que chegou. O tempo continua se esgotando para ele e esses Lakers não parecem ser um ótimo lugar para ele continuar lutando por troféus. Felizmente para ele, James ainda fornece estatísticas de nível All-Star de forma consistente. Qualquer time que quiser negociar por ele ainda terá o melhor LeBron James que puder. Há muita instabilidade no Lakers para LeBron considerar que quer continuar jogando lá. Mas também há outras razões pelas quais ele pode começar a procurar um novo local para pousar.

LeBron James reage ao jogo de seu filho Bronny durante uma entrevista

O que LeBron James procurará em seu próximo time?

Há uma série de outros aspectos que a equipe precisará considerar se quiser trocar por LeBron James. Antes de mais nada, tem que ser um time que realmente tenha chances de conquistar títulos. Nessa categoria, existem muitas equipes excelentes que poderiam optar pela contratação de James. Outro aspecto importante é Lebron James’ salário, que é o máximo e inegociável. O fato de LeBron James já estar chegando aos 40 anos não importa porque ele ainda está jogando no nível All-Star. Mas talvez a parte mais complicada disso seja o fato de James querer jogar em um time que possa lhe oferecer a oportunidade de jogar ao lado de seu filho. Bronny James quando ele chegar à NBA.

Se você juntar todas as três coisas, terá um pretendente decente para LeBron James considerar jogar lá. O Lakers ainda pode ser esse time, mas o GM Rob Pelinka precisa entender que tanta instabilidade significa que eles estão brincando com fogo. James pode se levantar e sair a qualquer momento devido à falta de resultados que obviamente busca. As equipes que poderiam dar a ele o que ele deseja não são tantas quanto poderíamos imaginar. Muitas equipes têm esse tipo de espaço para contratar LeBron. Temos o Detroit Pistons, o Charlotte Hornets, o Orlando Magic, o Utah Jazz, o Toronto Raptors e o San Antonio Spurs. Mas apenas o Filadélfia 76ers ter dinheiro para pagar LeBron e disposição para colocá-lo e Bronny juntos.