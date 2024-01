LeBron James reage ao chocante anúncio de Jürgen Klopp do Liverpool FC

Lebron James tornou-se um Liverpool FC proprietário de participação minoritária em 2011, ao lado do parceiro de negócios Maverick Carter. Naquela época, essa participação era de apenas 2%, mas a transformou em um investimento em Grupo Desportivo Fenwayque também é proprietária Boston Red Sox. Desde então, LeBron e todos os envolvidos no Liverpool FC procuraram devolver ao clube de Merseyside o sucesso que foi durante as décadas de 70 e 80. Trazendo Jurgen Klopp a bordo fazia parte desse plano e após 9 temporadas, o técnico alemão sai com uma Premier League e uma UEFA Champions League no currículo. Além disso, ele deixou algumas lembranças impossíveis de esquecer. Parte do melhor futebol do mundo foi jogado em Anfield naquela época.

LeBron James se despede de Klopp

Naturalmente, todos os envolvidos na propriedade do clube expressariam a sua gratidão a Jürgen Klopp após uma campanha tão bem-sucedida. Um desses coproprietários é LeBron James, que apoia o clube sem parar desde que passou a fazer parte dele. Através de suas contas nas redes sociais, James escreveu uma mensagem sincera dirigida ao técnico alemão. James postou a notícia chocante e também sua reação a ela. Ele escreve: “OBRIGADO POR TUDO E MAIS!! Você é um ótimo técnico e nunca será esquecido e o mais importante. VOCÊ NUNCA ANDARÁ SOZINHO!! Os Reds sentirão sua falta!!”

Quem poderia substituir Klopp no ​​Liverpool?

Há um grupo de treinadores que surge como candidato claro para substituir Jürgen Klopp, é um grupo interessante com atributos diferentes cada um. Sem nenhuma ordem específica, há Peter Bosz, do PSV Eindhoven. Agente livre Hansi Flick. Robert De Zerbi, técnico do Brighton & Hove Albion. Mas aquela que parece ser a escolha mais óbvia não é outra senão Xabi Alonso. Sendo ele próprio um antigo Red que marcou na final de 2005 contra o Liverpool, Alonso conhece perfeitamente as tradições da equipa. Os seus resultados atuais como treinador do Bayern Leverkusen são a razão mais forte para ele ser o candidato mais forte neste momento. Mas, por enquanto, ainda não houve confirmação de quem poderá ser o próximo técnico do Liverpool quando Klopp sair no final desta temporada.