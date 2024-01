LeBron James tem um almoço adorável com sua filha: “Ela é louca!”

LeBron James encontrou tempo para desfrutar de momentos significativos com sua família, uma oportunidade rara dada sua exigente agenda de viagens, mas ele está aproveitando os seis jogos em casa do Los Angeles Lakers.

James reservou um momento muito especial para almoçar com sua filha Zhuri, compartilhando momentos encantadores que registrou em seus stories do Instagram: “Ela é louca!”

A estrela da NBA com o Los Angeles Lakers não conseguiu conter o riso enquanto a filha comia uma batata frita em cima da outra com uma concentração impecável. Ele também compartilhou um bumerangue em sua conta do Instagram com a legenda: “Meu encontro para o almoço.”

Zhuri James

O Los Angeles Lakers sem Lebron James, que diariamente sente dores no tornozelo esquerdo, perdeu o último jogo por 116 a 127 contra o Los Angeles Clippers. A quarta derrota consecutiva fora de casa deixou o Lakers com um recorde de 22-23.

No próximo jogo, o Lakers enfrenta o Chicago Bulls, que tem um recorde de 21-24.