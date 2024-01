Ledstar volta a ABRIR VAGAS em dois estados do Brasil

A Ledstar, uma das maiores empresas de iluminação profissional do Brasil, que atua no mercado desde 2009, está com ótimas vagas de emprego disponíveis no presente momento. Dito isso, antes de detalhar mais sobre, consulte quais são os cargos abertos em questão:

Analista de Crédito e Cobrança Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Será responsável por avaliar a capacidade de crédito dos clientes, monitorar as contas em aberto, e implementar estratégias eficazes de cobrança. O candidato ideal deve possuir experiência em análise de crédito, habilidades de negociação e capacidade de gerenciar eficientemente o ciclo de cobrança;

Analista Financeiro Jr. (Contas a Pagar) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Profissional capaz de administrar processos de contas. Relacionar-se com clientes. Dar suporte aos clientes durante viagens do gestor. Fazer follow-up de programações, contratos, entregas e mais. Gerar relatórios relacionados a área. Apoiar a área nas nas interações com Supply, Logística, Administração de Vendas, Jurídico, etc;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Híbrido – Banco de talentos;

Executivo (a) de Contas – Concessões/PEE – Trabalho Remoto – Efetivo;

Executivo (a) de Contas | Key Account – SP – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) de Contas – PR – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Ledstar

Dando mais ênfase sobre a Ledstar, podemos ressaltar que, no segmento há 15 anos, desenvolve soluções de eficiência energética baseadas na tecnologia LED aplicada à iluminação. A companhia combina extensa experiência em manufatura de luminárias com agilidade operacional para liderar os mercados clientes.

Além disso, está presente em mais de 85% das maiores empresas do Brasil, conta com mais de 400 funcionários diretos e é reconhecida pela abordagem consultiva, de inovação e empreendedora nesses anos de operação.

Por fim, seus escritórios estão localizados em Extrema/MG e São Paulo/SP, possui atualmente duas plantas industriais (Extrema-MG e Manaus-AM) e parceria comercial com 2 escritórios na Ásia (Seul e Shenzhen).

O que é necessário para se candidatar?

Agora que as vagas da Ledstar já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!