Leilão da Caixa disponibiliza 285 propriedades com descontos de até 55%

A Caixa Econômica Federal anunciou que está se preparando para iniciar um leilão que envolve 285 propriedades em todo o território nacional, com a data marcada para 2 de fevereiro, às 10h.

Os descontos oferecidos podem chegar a até 55% sobre a avaliação de mercado de cada imóvel, abrangendo diversas opções, como casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

Como fazer para participar do leilão?

Então, aqueles interessados em participar do evento podem acessar o site oficial do leilão na plataforma da Globo Leilões. Além disso, é possível adquirir as propriedades por meio de financiamento ou utilizando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Atualmente, a Globo Leilões destaca a importância de prestar atenção às condições específicas de pagamento de cada lote. É crucial ressaltar que todos os imóveis ofertados encontram-se livres de ônus, o que significa que não há dívidas pendentes para o comprador assumir.

Opções disponíveis

Em suma, o leilão apresenta uma diversidade de opções vantajosas, como um apartamento de 66m² em São Paulo, com lance inicial de R$ 277,5 mil, um apartamento de 47,44m² em Campinas com lance mínimo de R$ 136,4 mil, e um centro comercial de 120m² no Rio de Janeiro, cujo lance inicial é de R$ 390 mil.

Além disso, os imóveis disponíveis estão distribuídos por diversas regiões do país, incluindo Amazonas, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Ainda mais Porto Alegre dispõe de seis opções de propriedades em diversos bairros, incluindo Hípica, Lomba do Pinheiro, Navegantes, Restinga, Santa Tereza e Sarandi. Essas opções compreendem cinco apartamentos e uma casa.



Dessa forma, a opção mais acessível é representada por um apartamento na Lomba do Pinheiro, com 38,38 metros quadrados, e o lance inicial para essa propriedade é de R$ 66.108.

Em contrapartida, a alternativa mais cara refere-se a um apartamento no bairro Santa Tereza, abrangendo 78,79 metros quadrados, e o lance mínimo para essa propriedade é de R$ 226.100.

Sobretudo, a composição inclui 126 apartamentos, 147 casas, 5 terrenos, 3 pontos comerciais, 2 galpões, uma porção de terra cultivável e um imóvel rural.

Portanto, para garantir praticidade e segurança aos participantes, a leiloeira Cirlei Balbino, da Globo Leilões, destaca que as compras através do site oferecem uma experiência única, garantindo segurança e facilidade para todos os envolvidos no leilão.

Os imóveis estão distribuídos da seguinte forma pelo país:

Amazonas (1)

Roraima (01)

Pará (06)

Maranhão (06)

Piauí (07)

Ceará (08)

Rio Grande do Norte (16)

Pernambuco (14)

Paraíba (05)

Sergipe (05)

Alagoas (04)

Bahia (08)

Mato Grosso (01)

Mato Grosso do Sul (01)

Goiás (42)

São Paulo (63)

Rio de Janeiro (43)

Espírito Santo (01)

Minas Gerais (16)

Paraná (04)

Rio Grande do Sul (26)

Santa Catarina (04)

As opções disponíveis são: