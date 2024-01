Leilão da Receita conta com iPhones e veículos; saiba como participar!

Leilão – No próximo dia 30 de janeiro, a Receita Federal realizará mais um dos seus famosos leilões com mercadorias apreendidas ou abandonadas na Delegacia do órgão público de Ribeirão Preto–SP.

Conforme informações do G1, os produtos oferecidos variam desde itens simples, como smartphones, smartwatches e drones, até alguns bem maiores e curiosos, como carros, bicicletas elétricas, cavalo mecânico e até uma carreta, este último com um lance inicial de R$ 48 mil (lote 53).

Eis o que é necessário saber sobre o Leilão

Há também miudezas variadas, como fones de ouvido, lâmpadas LED, capinhas de celular, itens de pesca e peças mecânicas. Como de praxe, roupas e acessórios de grife também estão disponíveis entre os lotes, incluindo bolsas, sapatos, vestidos e jaquetas de marcas como Balenciaga, Michael Kors, Versace e Paco Rabane.

Além disso, eletrônicos diversos, como notebooks, tablets, roteadores, câmeras, consoles de videogame, projetores, etc., também fazem parte do leilão. Ao todo, são 74 lotes, os quais podem ser consultados diretamente no site da Receita (aqui), onde é possível visualizar mais fotos e o lance mínimo de cada item.

As propostas poderão ser feitas a partir do dia 25 de janeiro, às 8h, até o dia 29, às 21h, exclusivamente de forma online. A sessão pública está programada para iniciar às 9h do dia 30, com novos lances a partir das 10h.É importante ressaltar que os participantes devem direcionar os lances aos lotes fechados, ou seja, a conjuntos específicos de itens.

Sobre os lotes do Leilão

O lote mais caro é o de número 12, com lance mínimo de R$ 250 mil, contendo mais de 20 mil displays para celulares e disponível apenas para arremate por pessoas jurídicas. Entre os preços mais altos está também o lote 19, com lance mínimo de R$ 180 mil, oferecendo dois drones, um walkie-talkie, duas câmeras fotográficas, dois videogames, câmera de circuito fechado, câmera com controle remoto e 35 kg de itens eletrônicos diversos.

O lote 54 possibilita a aquisição de um carro seminovo (Gol 1.0 TRACK Vermelho) a partir de R$ 15 mil. Enquanto o lote 55 oferece um Spacefox prata, também seminovo, com lance a partir de R$ 18 mil. No lote 7, é possível adquirir uma bicicleta elétrica a partir de R$ 500. No 39 um patinete elétrico a partir de R$ 1 mil, e no 43, dois iPhones a partir de R$ 2 mil. O lote mais acessível é o de número 15, arrematável por valores a partir de R$ 200, contendo artigos de higiene e beleza.



Você também pode gostar:

Quem pode participar?

Tanto pessoas jurídicas quanto físicas têm a possibilidade de participar do Leilão da Receita Federal. No entanto, é necessário observar alguns critérios:

Maiores de 18 anos ou emancipados que estejam inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) podem participar. Além de possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Pessoas jurídicas precisam ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Contudo o responsável pela empresa ou procurador deve possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Ademais, apenas as pessoas jurídicas podem apresentar propostas para qualquer lote. Pessoas físicas podem fazer lances apenas para os lotes. Que são os de número 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70 e 71.

Como participar do leilão?

Para participar, é necessário:

Acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) ;

por meio do ; Selecionar o edital do leilão em questão, de número 0810900/000003/2023 — RIBEIRÃO PRETO;

Escolher o lote desejado e clicar em “incluir proposta”;

Após aceitar os termos e condições, os participantes devem inserir o valor proposto. Conforme o qual deve ser superior ao valor mínimo estabelecido no item, e salvar.

Os participantes podem enviar lances a partir do dia 25 de janeiro.