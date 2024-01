Lenda da NFL critica liga por ‘obsessão’ por Taylor Swift durante jogos do Chiefs

Ddurante o recente Chefes de Kansas City x Buffalo Bills jogo, ex Gigantes de Nova York apressador Barbeiro Tiki expressou sua frustração com o NFLO foco frequente de Taylor Swift durante as transmissões. Barber, co-apresentador de Evan & Tiki no WFAN 101.9, notou um padrão recorrente na forma como a câmera gira imediatamente para Rápido depois Chefes‘ extremidade apertada Travis Kelce marca um touchdown.

barbeiro expressou seu descontentamento, afirmando: “Ele marca um touchdown e eles mudam imediatamente para Taylor Swift! De novo? Não é nem Travis Kelce. Talvez seja a influência de Taylor Swift que me fez – não quero dizer azedar – mas apenas fiquei um pouco irritado com o Chefes de Kansas City. É também porque eles estão sempre aqui. Depois de estar em algum lugar por tanto tempo e ter tido o sucesso que eles tiveram, isso se torna inevitável.”

A celebração de Taylor Swift prova que ela é uma fã obstinada dos Chiefs além de Travis Kelce

Rápido estava entre vários rostos conhecidos apoiando o Chefes durante o jogo contra os Bills, incluindo Jason Kelce, Donna Kelce, Kylie Kelce e Cara Delevigne. Apesar do público repleto de estrelas, barbeiro permaneceu irritado com o foco contínuo em Swift, questionando: “Por que vocês continuam mostrando Taylor Swift? A obsessão está ficando irritante. Por que precisamos vê-la?”

Chiefs-Bills mais uma vez fez jus à emoção

O Rodada Divisional batalha entre os Chefes e a Contas proporcionou um espetáculo cinematográfico, com momentos-chave influenciando o resultado. O Chefesconhecidos por seu sucesso com Mahomes e Kelce, enfrentou desafios, incluindo um punt falso fracassado, uma capitalização malsucedida do Bills em um touchback e uma tentativa crucial de field goal perdida por Tyler Bass.

Apesar dos altos e baixos, barbeiro destacou que os Chiefs agora possuem oito vitórias e três derrotas com a presença de Swift. A questão persistente permanece: ela continuará a estar presente quando o Chefes enfrentar o Ravens de Baltimore? O espetáculo de Taylor Swift durante NFL os jogos continuam a ser um tema de discussão, acrescentando uma reviravolta inesperada à narrativa do futebol.