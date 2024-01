Leo Messi provoca reação viral de um pequeno torcedor em El Salvador

Inter Miami está se preparando para sua turnê de pré-temporada e deve viajar a El Salvador para um amistoso contra a seleção nacional no estádio Cuscatlán, em San Salvador, no dia 19 de janeiro.

Este é o primeiro jogo do time em 2024, e a expectativa em El Salvador é palpável, dada a rara oportunidade de testemunhar um time repleto de estrelas como Inter Miamiliderado pelo icônico Lionel Messi.

As expectativas no país centro-americano aumentaram, com o jogo contra a seleção salvadorenha a gerar imenso interesse.

A presença de Messi, considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol e atual campeão da Copa do Mundo com a Argentina, aumentou a emoção. A partida já está declarada ‘esgotada’ e não há disponibilidade de ingressos no estádio Cuscatlán.

Para aumentar a importância da ocasião, o estádio Cuscatlán está passando pela primeira reforma, incluindo melhorias como acesso de pedestres, câmeras de segurança, melhorias nos vestiários, cercas de LED e melhorias na iluminação e no campo.

Um fã animado de Messi

O nível de excitação em torno do jogo transformou-o num acontecimento noticioso nacional. Um vídeo comovente apareceu no TikTok apresentando uma garota salvadorenha que recebeu um ingresso para assistir à partida.

No vídeo postado por Kathy Ramírez (@kthee04), a menina começa a chorar, expressando gratidão a uma mulher que provavelmente é sua tia.

Essa reação emocional ressalta o imenso impacto da partida na comunidade local, especialmente para os jovens torcedores, como a garota que idolatra Lionel Messi.

Antes deste vídeo, Kathy Ramírez compartilhou outro clipe onde a garota recebe um presente – um Inter Miami uniforme apresentando Messinúmero e nome na parte de trás.