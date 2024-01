Leo Messi, Sofia Vergara, Luis Suarez e amigos se encontram em um bar de Miami dando vida ao ‘Monaco’ de Bad Bunny

Sofia Vergara, Leo Messi, Luis Suarez e Antonella Roccuzzo se encontraram em um bar para uma noitada onde a Família Moderna brilhou exibindo seus passos de dança.

O Família moderna bombshell e sua equipe visitaram Papi Streak em Miami, onde se encontraram com Lionel Messi e sua esposa para desfrutar de uma excelente refeição com amigos antes de irem para a pista de dança dando vida às letras de Bad Bunny.

Sofia Vergara queria se soltar depois do show dela Griselda jApenas estreou na Netflix e foi alvo de uma ação judicial da família de Griselda Blanco, a traficante colombiana que Vergara interpreta.

O processo que ela enfrenta é porque o filho de Griselda, Michael, teve uma reunião com o produtor do programa e contou algumas histórias sobre sua mãe depois que eles garantiram que não seriam usados ​​no programa, no entanto, algumas cenas retratavam as ações do traficante contadas por seu filho entre 2009 e 2022.

Embora haja muito o que resolver, a ação exige que o programa que estreou na quinta-feira seja suspenso, porém, não há tempo suficiente para impedir que as pessoas assistam ao programa.

No vídeo, Vergara mostra seus passos de dança enquanto meregue tocava no bar, nem é preciso dizer que ela assumiu a pista de dança.

As pessoas no bar afirmaram que Sofia e sua roupa chegaram por volta das 21h e a festa continuou até 1h da manhã, nesse horário ela se encontrou com Leo e Antonelaque de acordo com o TMZ eles compartilharam um prêmio de US$ 1.000 estaca.

Messi estava saindo com Luis Suárez e Jordi Albaseus ex-companheiros do FC Barcelona que agora estão reunidos no Inter Miami da MLS.