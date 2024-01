Leões x 49ers em números: No.1 x Sr.

Tele Leões de Detroit e São Francisco 49ers estão programados para se enfrentar no NFC Championship Game, com um ingresso para o Super Bowl LVIII em jogo. Este confronto simboliza os caminhos divergentes que as franquias tomaram nos últimos anos.

RELACIONADO:

São Francisco, fazendo sua quarta aparição no NFC Championship Game desde 2019, é um candidato experiente. Em contraste, Detroit está fazendo sua primeira aparição nos playoffs desde 2016 e nunca disputou um Super Bowl desde o início da competição em 1966.

Stephen A. Smith se declara o maior Swiftie de todos os temposTwitter

O jogo apresenta um confronto de quarterbacks entre Jared Goffuma ex-escolha nº 1, e Brock Purdy, a escolha final em um draft da NFL. Goff, em busca de redenção, perdeu todas as cinco partidas contra o 49ers desde 2019. Por outro lado, Purdynão testado contra os Leões, pretende deixar uma marca no início de sua carreira.

Estatísticas interessantes para Lions vs 49ers

De acordo com a ESPN, Goff poderia se tornar o quinto quarterback a iniciar um Super Bowl com múltiplas franquias, juntando-se a uma lista de prestígio.

DetroitO recente ressurgimento está ligado a Goffdesempenho, enquanto São Francisco possui 37 jogadores com pelo menos três vitórias nos playoffs individualmente, ressaltando seu pedigree pós-temporada.

O Leões enfrentará uma batalha difícil com a quarta seca de campeonato ativa mais longa e uma seqüência de 11 derrotas consecutivas nos playoffs desde 1957.

Ambas as equipes, no entanto, compartilham o compromisso com o domínio do solo, empatando na liderança da NFL com 27 touchdowns corridos durante a temporada regular. O NFC Championship Game promete ser um confronto convincente de narrativas e aspirações.