Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz negam contato com Jeffrey Epstein: Por que estão nos documentos mais recentes?

Tele Jeffrey Epstein O caso voltou à vida recentemente, quando uma lista de todas as pessoas que visitaram sua ilha foi divulgada ao público, fazendo com que muitos ali se distanciassem do escândalo.

Um juiz de Nova York, chamado Loretta A. Preskadivulgou mais de 170 nomes ligados a Epstein, Ghislaine Maxwell e suas ilhas caribenhas e casas em Long Beach como parte de centenas de arquivos que estão sendo desclassificados e divulgados ao público.

Declaração angustiante da vítima de Epstein após a divulgação da lista de nomes envolvidos no caso

Dois dos nomes mencionados são Leonardo Di Caprio e Cameron Diazmas outros nomes incluem Príncipe André, Stephen Hawking, Kevin Spacey, Cate Blanchett e Bruce Willis.

Embora estar na lista não seja difícil dizer qualquer nome que estivesse envolvido, ou mesmo soubesse, o que realmente estava acontecendo por trás Epsteinde portas fechadas, não é algo com o qual alguém queira se associar.

Por exemplo, algumas testemunhas recordaram que Epstein“Estava falando muito ao telefone naquela época”, e uma vez disse: “Oh, isso foi leonardoou isso foi Cate Blanchett ou Bruce Willis.”

Também não incluía apenas listas, os documentos continham relatos de testemunhas oculares de quem Epstein estava conversando, quem estava presente na ilha e o que eles teriam dito e feito e para meninas menores de idade, embora já se soubesse desde 2005 que Epstein estava ligado a relações sexuais com menores.

Por que há tantos grandes nomes na lista de Epstein?

Embora estar na lista esteja longe de ser desejável para a reputação de qualquer pessoa citada, embora alguns gostem Príncipe André causaram danos suficientes por conta própria, isso não significa que sejam culpados graças à natureza de Epsteintrabalho profissional.

Epstein foi um bilionário que construiu sua fortuna trabalhando como financista depois de começar como professor de matemática em Manhattan, antes de trabalhar brevemente no setor bancário no final dos anos 1970 e início dos anos 1980.

A partir daí tornou-se um proeminente consultor financeiro, investidor e cobrador de dívidas, e começou a ingressar nas elites da sociedade através de sua associação com políticos e pessoas ricas, passando mais tarde a ser cercado por celebridades.

Epsteinconhecido por seu carisma e personalidade antes dos escândalos sexuais, convidou muitos dos convidados para suas ilhas, incluindo os nomes registrados em listas de voos e documentos contemporâneos.