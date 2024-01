Leonardo DiCaprio em personagem para novo papel no filme de Paul Thomas Anderson

Reproduzir conteúdo de vídeo



Leonardo Di Caprio está voltando a trabalhar em um novo filme – o que faz sentido, supomos, já que sua campanha para o Oscar finalmente terminou… sem nada para mostrar este ano.

O TMZ obteve um vídeo do ator no set de segunda-feira no norte da Califórnia, onde ele estava com traje completo, maquiagem e personagem enquanto ele e Paulo Thomas AndersonA equipe de filmou uma cena com pelo menos algumas tomadas diferentes… e LDC dando tudo de si enquanto as câmeras filmavam.

Como você pode ver aqui, Leo está assumindo um personagem bem diferente do que normalmente faria – ultimamente, o cara tem interpretado mais figuras históricas em peças de época (veja “Killers of the Flower Moon”, “Era uma vez”. .. em Hollywood”, etc.).

Aqui, Leo parece mais um cara moderno e sem sorte em um cenário que parece os dias atuais. Na verdade, ele parece meio caseiro… e rude.

Ele até mostra seu talento de atuação em nosso vídeo… gritando no receptor de um telefone público, batendo-o e caindo com muita emoção. O cara está muito em seu elemento.

Nenhuma palavra ainda sobre qual pode ser o enredo deste filme – ele está sendo mantido em segredo por enquanto – mas sabemos quem mais se juntará a Leo à medida que a produção continua… Sean Penn dar Salão Regina também foram mortos para estrelar, então há um elenco sólido na mistura aqui.

Uma testemunha ocular também nos disse que parece que a cidade fictícia PTA e companhia. que estamos tentando criar pode se chamar Baktin Cross… porque os carros de polícia que passam apresentam essa sinalização.

Tudo ainda está envolto em mistério – mas conhecendo o estilo do PTA, isso parece estar se moldando na linha de “Licorice Pizza”, “Boogie Nights”, “Inherent Vice”, “Punch Drunk Love” ou mesmo “Magnolia”. Falando em ‘BN’, curiosidade … Paul disse publicamente que queria Leo para o papel principal, mas não conseguiu conquistá-lo, indo com Mark Wahlberg em vez de. LDC foi quem escapou!



Agora, ele finalmente teve a chance de trabalhar com Leo… e até agora, parece que eles estão fazendo mágica na tela. Também não passou despercebido que o PTA conseguiu vários atores indicados ao Oscar ao longo dos anos … incluindo Tom Cruise, Joaquin Phoenix, Julianne Moore e outros.

Vendo como Leo perdeu este ano seu filme de Scorsese, talvez ele queira dar outra mordida na maçã com Paul. Com base no que vemos aqui… o rapaz está vindo buscar aquela estatueta.