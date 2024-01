LeVar Burton descobre que é parcialmente branco com ancestral confederado

O veterinário de ‘Reading Rainbow’ foi apresentado em um episódio recente de ‘Finding Your Roots’ da PBS – onde o apresentador Henry Louis Gates Jr. expôs a árvore genealógica de LeVar que remonta a séculos … e identificando um cara branco de 1800 como seu tataravô.

Resumindo a história, a bisavó de LB está do lado de sua mãe – uma mulher chamada Maria Sills – listou seu pai como sendo um homem negro chamado Louis Sills … mas os testes de DNA mostram que não é assim.

Em vez disso, os dados mostram que o seu pai biológico era um agricultor caucasiano do Sul chamado James Henry Dixon – que na verdade teve filhos com uma mulher negra anônima que nasceu na escravidão. Ainda mais surpreendente… Dixon serviu no Exército Confederado quando adolescente durante a Guerra Civil, então tecnicamente – ele era um defensor da escravidão naquela época.