Liberado! Descubra como resgatar os precatórios do INSS neste mês de janeiro

Estamos animados em anunciar uma notícia importante para os beneficiários do INSS: a partir deste mês de janeiro, os precatórios estão liberados para saque. Este anúncio representa uma chance significativa para aqueles que aguardam ansiosamente o desbloqueio desses valores.

Neste guia informativo, detalharemos o processo necessário para sacar os precatórios do INSS, fornecendo passos claros para aproveitar esse benefício tão esperado. Fique atento às informações a seguir para garantir o acesso aos recursos devidos a você!

O que são os precatórios do INSS ?

Os precatórios do INSS são valores que o Instituto Nacional do Seguro Social deve pagar como resultado de decisões judiciais. Essas ações geralmente envolvem revisões de benefícios, concessão de aposentadorias ou outros direitos previdenciários contestados e decididos judicialmente a favor dos segurados.

Quando o INSS é condenado a pagar um valor determinado pela justiça, esse montante se torna um precatório, representando a obrigação do INSS em cumprir essa decisão judicial e pagar ao beneficiário o valor determinado pelo tribunal.

Os beneficiários incluem pessoas que entraram com ações judiciais contra o INSS, aqueles que receberam ordens de pagamento emitidas pelo juiz em novembro de 2023 e indivíduos com direito a uma indenização superior a 60 salários mínimos.

Para verificar se tem direito aos precatórios, siga estes passos:

1. Acesse o site do TRF do seu estado.

2. Procure pela seção de “Precatórios”.

3. Informe seu CPF, número do processo, seu nome completo ou o nome do seu advogado.

4. Os valores serão depositados na conta do advogado responsável ou diretamente na conta do titular do processo.

Para consultar os precatórios do INSS, siga estes passos:



1. Acesse o site do Tribunal Regional Federal (TRF) do seu estado.

2. Localize a seção de “Precatórios”.

3. Informe os dados necessários, como o número do seu processo judicial, seu CPF, nome completo ou o nome do seu advogado.

4. Acompanhe as informações do seu processo para saber sobre as datas de pagamento e disponibilidade para saque.

Pagamentos dos precatórios

Todavia, em relação aos pagamentos, os precatórios são realizados anualmente. Do mesmo modo, os beneficiários podem sacar os fundos a partir das datas estabelecidas pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs), como em 2 de janeiro no TRF3 (São Paulo e Mato Grosso do Sul) e a partir de 20 de janeiro no TRF2 (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).

Quanto aos beneficiários com direito a pagamento preferencial, como os credores de precatórios de natureza alimentícia, é possível receber prioridade de acordo com critérios específicos, como idade acima de 60 anos, deficiência ou diagnóstico de doença grave.

Nesse caso, é recomendável consultar os portais dos seis Tribunais Regionais Federais (TRFs) para se manter informado sobre as datas de pagamento, acompanhando as informações relacionadas ao seu processo judicial, a fim de ficar atento às datas de disponibilidade para saque.

Contudo, a liberação dos recursos em janeiro de 2024 representa uma grande oportunidade para os beneficiários que buscaram seus direitos na Justiça. Portanto é essencial seguir as orientações e prazos para garantir o recebimento efetivo dos valores relacionados aos precatórios do INSS.