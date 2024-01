Líder de torcida dos Cowboys alega comportamento ‘nojento’ dos jogadores dos Packers no jogo Wild Card

EUum desenvolvimento recente que gerou polêmica, Dallas Cowboys líder de torcida Darian Lassiter acusou publicamente Green Bay Packers jogadores de comportamento desrespeitoso. Este incidente teria ocorrido durante a vitória dos Packers sobre o Vaqueiros no último domingo, um jogo que já teve sua cota de tensões.

Lassiterque é líder de torcida na NFL há cinco anos, expressou sua consternação e choque com o suposto comportamento do Empacotadores jogadoras. Em um vídeo enviado ao TikTok, ela detalhou sua experiência, afirmando: “Nunca experimentei tanto desrespeito dos jogadores dos outros times para com as líderes de torcida”. De acordo com seu relato, os jogadores do Packers provocaram as líderes de torcida após o touchdown, o que ela achou particularmente perturbador.

A líder de torcida descreveu a situação, dizendo: “Estaríamos cuidando da nossa vida e do Empacotadores marcariam um touchdown, e eles viriam até nós – ficando à margem, cuidando da nossa vida, e começariam a gritar conosco.” Ela comentou ainda sobre a natureza da conduta, questionando seu espírito esportivo e apontando a disparidade no tratamento entre jogadores e líderes de torcida.

Várias líderes de torcida de Dallas tornaram públicas as acusações

Lassiteras preocupações foram repetidas por Jensen Merril, outro membro do Vaqueiros equipe de líderes de torcida. Merril compartilhou seu sofrimento emocional, admitindo que estava “literalmente à beira das lágrimas” devido às provocações.

Este incidente levanta questões sobre espírito esportivo e respeito no calor dos esportes competitivos. LassiterAs observações de Paul, particularmente sobre a perda de “humildade e respeito pelas mulheres” em jogos de alto risco como os playoffs, destacam uma questão mais ampla de conduta nos esportes profissionais.

A partir de agora, o Green Bay Packers não responderam a essas alegações. O incidente sem dúvida lançou uma sombra sobre o resultado do jogo, mudando o foco do desempenho dos jogadores para a sua conduta fora do campo. O NFL a comunidade e os fãs estão agora esperando para ver como esta situação será tratada pelas partes envolvidas e se alguma ação será tomada para garantir que tais incidentes não aconteçam novamente.