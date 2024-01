Lil Nas X aplaudido pela Church Of Satan pelo videoclipe de ‘J Christ’

Lil Nas XO videoclipe de “J Christ” tem o apoio de uma igreja… embora seja improvável que seu endosso faça com que cristãos e católicos se sintam melhor.

ICYMI … o polêmico rapper lançou um videoclipe por sua canção “J Christ” – enviando ondas de choque pelo mundo religioso. Nele, LNX interpreta Noé, comandando sua arca em águas agitadas, e até o mostra como Cristo na cruz. Ele também quebra os tornozelos do diabo em um jogo de basquete um contra um, para garantir.

A letra apenas aumenta os laços religiosos da música… apresentando versos como “Back up out the gravesite/Bitch I’m back like J Christ” – então sim, você poderia dizer que a religião é o tema principal.

Embora certos rappers e grupos cristãos tenham expressado desgosto com a música e o vídeo, a Igreja de Satanás adora… magister David Harris diz ao TMZ que está dando um joinha no vídeo, chamando as imagens de “fantásticas”.

Harris observa como Lil Nas X faz rap sobre sua capacidade de se tornar viral, equiparando-o à crença de sua igreja na “magia menor”… basicamente, a capacidade de manipular as pessoas para que façam o que você quer – o que DH observa que está enchendo os bolsos de Nas. dinheiro.

O mestre (uma espécie de cardeal para os membros da Igreja de Satanás) diz que sua igreja – que na verdade não adora Satanás e, em vez disso, apregoa ser você mesmo, realizar realizações pessoais e viver a vida ao máximo – não é obcecada por iconografia como outras igrejas… você nunca as verá reagir com raiva às representações do Diabo.

Harris tem recibos para respaldar essa afirmação… tendo anteriormente recebeu um selo de aprovação ao seu vídeo musical “Montero”, apesar da representação de Satanás (ele também elogiou o momento em que Lil Nas o mata e leva sua coroa).

Magister Harris fez apenas uma pequena crítica a Lil Nas X – “J Christ” não foi suficiente para ele… DH diz que é tão talentoso que quer que o rapper dirija um longa-metragem!