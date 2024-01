Lil Nas X ‘J Christ’ acusado de roubar ‘Humble’ de Kendrick Lamar

O rapper lançou sua última oferta na sexta-feira, e logo de cara … os fãs do hip hop ouviram uma semelhança impressionante entre ‘J Christ’ e o grande sucesso de 2017 de K.dot, ‘Humble’. Não posso culpá-los por comparar as duas faixas – o fato é que elas realmente soam muito semelhantes em termos de batida.

“J Christ” é produzido por Lil Nas X ao lado de respeitados hitmakers, Gesaffelstein dar Omer Fedi … mas a linha de baixo energética e a melodia do piano parecem uma cópia carbono da faixa ganhadora do Grammy de Kendrick, que foi produzida por Mike Will conseguiu dar Um mais .

O crédito e a culpa aqui vão todos para LNX – ele escreveu e dirigiu os visuais, e embalou as imagens religiosas… também, o infame Satã Nikes retorna no vídeo, e o rapper alterna realizando apresentações de líder de torcida no Céu e no Inferno.