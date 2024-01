Lil Nas X não frequenta a Christian Liberty University, apesar de afirmar que sim

Lil Nas X a afirmação de ter sido aceito em uma faculdade cristã foi uma mentira de proporções bíblicas – pelo menos de acordo com a própria instituição de ensino superior… que afirma nunca ter ouvido falar dele.

Um porta-voz da Liberty University disse ao TMZ Hip Hop: “Podemos confirmar que a Liberty University não emitiu a ‘carta de aceitação’ de Montero Hill postada ontem nas redes sociais, e não temos registro de Montero Hill se inscrevendo na Universidade. A Liberty University existe para glorificar a Deus equipando homens e mulheres no ensino superior na fidelidade à fé cristã expressa através das Sagradas Escrituras.”

“Continuamos a orar pela América e para que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado em todo este país. Damos as boas-vindas a todos para se inscreverem e se juntarem a nós na Liberty University.”

LNX postou o cartaz falso como parte do lançamento de sua nova música, que pretende convencer os fãs de que ele não é o dândi adorador do diabo que Dave Chappelle fez com que ele fosse em seu mais novo especial da Netflix.