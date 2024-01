Lil Nas X pede desculpas pelo vídeo de ‘J Christ’, copiado por artistas cristãos

Lil Nas X está tentando limpar a bagunça que seu single “J Christ” causou na comunidade cristã… mas o dano pode estar feito, se as reações desses artistas significarem alguma coisa.

senhor. Montero recorreu ao IG na segunda-feira para se desculpar por sob a reação mas também admitiu que ficou surpreso com o nível de ódio que recebeu mesmo assim.

Lil Nas X diz que imaginou que as massas teriam percebido sua sátira… ou seja, ele combatendo Satanás no vídeo e se afastando do lado negro, por assim dizer. Ele prossegue dizendo que a inspiração de Jesus pretendia ser uma metáfora para sua carreira ressuscitada.