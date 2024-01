Lil Nas X reage à esquete ‘Dreamer’ de Dave Chappelle e diz que se divorciou do diabo

vocês têm que me chamar pelo seu nome, eu e o diabo terminamos há 3 anos. vocês estão agindo como filhos do divórcio https://t.co/HVOfhTVaky

Para provar isso, LNX anunciou seu novo single/vídeo que será lançado na próxima semana e apresentou uma prévia da arte mais sagrada que tu… uma ilustração dele vestido de padre com a legenda: “Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.”