Limites de renda do Food Stamps em Nova York: Quais são os limites de renda para obter o SNAP em Nova York?

Fou famílias americanas que lutam para sobreviver com o aumento dos preços de vida, o Governo dos Estados Unidos introduziram um programa para ajudá-los a comprar o essencial.

O Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) emite benefícios eletrônicos que podem ser usados ​​como dinheiro para comprar alimentos. O SNAP ajuda trabalhadores de baixa renda, idosos, deficientes e outros a alimentar suas famílias.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Com o benefício, você pode comprar alimentos para sua família consumir, como pães e cereais, frutas e verduras e carnes, peixes e aves.

Itens como cerveja, vinho, licor, cigarros ou tabaco, ou ração para animais de estimação, vitaminas e remédios, não podem ser comprados com o SNAP.

Se o seu rendimento bruto, com base no tamanho da família, for igual aos valores listados ou abaixo do valor, você poderá ter direito aos benefícios do SNAP.

No entanto, só existe uma forma de determinar se o seu agregado familiar é elegível para os benefícios do SNAP – e essa forma é candidatar-se.

Como é calculado o SNAP de NY?

A elegibilidade aos benefícios SNAP é calculada com base na renda bruta, que se refere à sua renda antes da dedução dos impostos. Contudo, os benefícios reais do SNAP são calculados com base no rendimento líquido – o montante após impostos – e no número de indivíduos no agregado familiar.

O valor total dos benefícios SNAP que uma família recebe a cada mês é chamado de cota. Dado que se espera que os agregados familiares do SNAP gastem cerca de 30 por cento dos seus recursos em alimentos, as parcelas são

calculado multiplicando o rendimento mensal líquido de um agregado familiar por 0,3 (ou 30%) e depois subtraindo o resultado da cota mensal máxima para o tamanho do agregado familiar.

Por exemplo, uma família de quatro pessoas com renda máxima de US$ 39.000 receberia US$ 29.250 após impostos.

Multiplique isso por 0,3 e você obterá US$ 8.775 e, em seguida, subtraia o resultado da cota mensal máxima, que é de US$ 5.000, para obter o valor final de US$ 3.775.