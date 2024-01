Limites de renda do Medicaid 2024: Qual é a renda mais alta para se qualificar para o Medicaid este ano?

Medicaid a elegibilidade é multifacetada, abrangendo considerações funcionais e financeiras. Funcionalmente, os candidatos devem demonstrar uma necessidade médica normalmente associada a cuidados em lares de idosos. Financeiramente, os limites de renda e ativos variam dependendo do estado civil, tipo de programa e regulamentações estaduais.

Para casais, navegando MedicaidAs regras de empobrecimento conjugal do governo acrescentam outra camada de complexidade. Embora certos activos possam estar isentos, outros estão sujeitos a escrutínio, especialmente no que diz respeito a transferências efectuadas dentro do Medicaid Período de retrospectiva.

Os diferentes critérios de elegibilidade

Além disso, os critérios de elegibilidade diferem entre Medicaid programas, como Medicaid para casa de repouso, Isenções de HCBSe Medicaid para idosos, cegos e deficientes (ABD). Compreender os requisitos específicos de cada programa é essencial para uma inscrição bem-sucedida.

Além dos critérios de elegibilidade, compreender Medicaid o planejamento de estratégias é crucial, especialmente para candidatos com ativos que excedem os limites. Medicaid os planejadores podem oferecer orientação inestimável sobre proteção de ativos e maximização de elegibilidade.

Em última análise, obter cuidados de longo prazo Medicaid requer uma navegação cuidadosa das regras específicas do estado e estratégias de planejamento adaptadas às circunstâncias individuais. Equipando-se com conhecimento e buscando orientação especializada, os indivíduos podem navegar no Medicaid processo de elegibilidade com confiança e acesso seguro a serviços essenciais de cuidados de longa duração.

Qual é o máximo que você pode ganhar para receber o Medicaid?

Para indivíduos com 65 anos ou mais, o limite de renda para Medicaid a elegibilidade é de US$ 2.829 por mês, aplicável a Medicaid para casa de repouso, serviços de vida assistida e isenções de HCBS. As indenizações aos sobreviventes do Holocausto e certos subsídios para veteranos normalmente não são contabilizados como renda.

Para candidatos casados, o cálculo da renda torna-se mais complicado. Quando apenas um dos cônjuges se inscreve, apenas a renda é considerada, limitada a US$ 2.829 por mês. No entanto, o cônjuge não requerente pode receber uma parte da renda do requerente, conhecida como Subsídio Mínimo para Necessidades de Manutenção Mensal (MMMNA), normalmente limitada a US$ 3.853,50 por mês.

Para casais que se inscrevem juntos, cada cônjuge pode ter até US$ 2.829 de renda mensal, totalizando US$ 5.658 por mês.