Linda Ronstadt assinou contrato com Selena Gomez interpretando-a em novo filme biográfico

Selena Gomez está indo para a tela grande para interpretar um dos maiores ícones da música de todos os tempos Linda Ronstadt. – com uma aprovação pessoal da própria lenda… TMZ aprendeu.

A especulação aumentou na quarta-feira, depois que SG postou uma foto dela lendo o livro de memórias de Linda de 2013, ‘Simple Dreams’… sem muito contexto ou qualquer coisa. Isso foi o suficiente para fazer as pessoas se perguntarem se eles estavam colaborando ou se Selena estava provocando um futuro trabalho como atriz. Veja bem, isso foi na mesma época em que ela disse que ela estava quebrando.

De qualquer forma, fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que Selena foi, de fato, escolhida para interpretar Linda em um filme biográfico que está por vir – embora nos tenham dito que está nos estágios iniciais… e o resto dos detalhes sobre o outro elenco. os membros e um estúdio anexado estão confusos.

Com isso dito… o que sabemos é que Linda aprovou pessoalmente Selena, e nos disseram que ela está feliz que SG está ligada ao projeto – sentindo que ela se encaixa perfeitamente. Na verdade, nossas fontes dizem que Selena se encontrou com Linda há alguns meses em sua casa, onde conversaram em particular.

Disseram-nos que Linda e sua equipe estão diretamente ligadas à produção – então eles supervisionarão isso… com nossas fontes observando que o enredo girará em torno de seu livro… que foi opcional.

Claro, as pessoas estão enlouquecendo com essa notícia por algumas razões diferentes – uma, Selena certamente se sente uma ótima escolha para algo assim… porque ela tem uma semelhança passageira com Linda. Além disso, ambos são descendentes de mexicanos – então é isso.

Naturalmente, há também o elemento de canto – Linda tem uma voz única e robusta… e Selena é obviamente uma cantora profissional treinada. Então, tecnicamente, ela pode fazer isso.

Com o elenco de Selena, você tem que imaginar que este será um filme chamativo com alguns grandes talentos… e com cinebiografias como essa no passado recente – pode até haver rumores de prêmios em torno dele.