Lindsay Lohan leva o bebê para passear com o marido durante as filmagens da Netflix

A atriz apareceu em Alpharetta, GA na segunda-feira – cerca de 40 minutos fora de Atlanta – onde ela e seu marido, Bader Shammas estavam em uma bela caminhada com seu filho, Luai que estava relaxando em seu carrinho… com o pai cuidando das tarefas de empurrar, enquanto LiLo comia.

Se você está se perguntando o que diabos Lindsay e companhia. estão fazendo no estado do sul agora – você pode ficar feliz em saber que provavelmente está relacionado ao trabalho … ou seja, um novo filme da Netflix.

Recentemente, ela foi anunciada para estrelar mais um filme de Natal ao lado Kristin Chenoweth – isso depois de terem participado de um filme de Natal diferente para eles alguns anos atrás, ‘Falling for Christmas’. Parece que o streamer gostou do material dela e a inscreveu em outro!

Vendo como os filmes/programas são constantemente filmados no estado da Geórgia – e com ‘Our Little Secret’ já em produção – é uma aposta segura que é exatamente isso que LiLo está filmando agora. Para sua sorte, ela tem a família ao seu lado… o que parece ser sua nova norma.