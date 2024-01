Lindsay Lohan se machuca com a infame referência de ‘Fire Crotch’ em Meninas Malvadas

Claro, estamos nos referindo a Paris Hilton amigo herdeiro do petróleo, Brandon Davis uma vez chamando-a de garota “virilha de fogo” – uma frase que realmente apareceu no filme reiniciado … da qual LL aparentemente não tinha ideia – pelo menos essa é a indicação da resposta de sua equipe.

O representante de Lindsay disse O mensageiro … “Lindsay ficou muito magoada e decepcionada com a referência no filme.” O canal também informa que Lindsay ficou surpresa na semana passada ao assistir ao filme pela primeira vez na estreia.

É muito chocante que a frase tenha aparecido no filme – você sabe, considerando Tina Fey escreveu… sem mencionar o fato de que a própria Lindsay participações especiais no filme também.

À primeira vista, parece que ela não tinha ideia do que estava por vir… o que significa que ela não recebeu o roteiro completo ou não o leu. Você deve imaginar que se ela tivesse visto isso antes… ela teria conversado com Tina sobre isso, porque LiLo falou sobre a escavação.

O contexto de como é usado no novo filme apresenta ninguém menos que Garanhão Megan Thee – que aparece como uma das muitas pessoas cantando louvores à nova garota popular, Cady (uma vez interpretada por Lindsay), enquanto eles fogem de Regina George. MTS diz que “a virilha do fogo está de volta”.

É por isso que a decisão de Tina de incluí-lo no filme – mesmo no jato – é chocante… e agora ainda mais com LL falando assim. Tina se emocionou em trabalhar com Lindsay, então você sabe que ela a ama… talvez isso tenha sido apenas um erro inocente ou um descuido.