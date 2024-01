Lindsey Vonn compartilha fotos duras após várias cirurgias: fiquei machucada e quebrada

Asensação de esqui americano Lindsey Vonn atualizou os fãs sobre sua condição física depois de passar por várias cirurgias após o fim de sua carreira.

Vonn aposentou-se do esporte em 2019 porque não podia mais competir no nível que desejava e teve que passar por várias cirurgias no joelho.

Compartilhando uma mensagem com muitas fotos em sua conta do Instagram, Vonn explica como foi difícil continuar sob a faca e reconstruir os músculos.

A mensagem inspiradora de Vonn

“Fui machucado e quebrado, mas sempre saí do outro lado como uma pessoa melhor. Não importa quantas vezes eu caí, sempre me levantei. tive o apoio de amigos, familiares e de vocês, meus fãs”, escreveu ela.

“Saber que tinha pessoas me apoiando me ajudou nas horas mais sombrias”, ela continuou.

“Todos os dias eu tentava colocar um pé na frente do outro até que finalmente consegui voltar para onde eu queria ir… que geralmente era o topo da montanha.

“Estamos todos em nossos próprios caminhos, mas se você está ferido ou passando por um momento difícil, acredite em si mesmo e saiba que sairá disso uma pessoa melhor e mais forte.

Em 2019, Vonn foi submetida a uma operação para reparar a ruptura do ligamento colateral lateral (LCL), mas continuou a ter problemas no joelho.

“Tenho lidado com todos os danos da minha carreira de esqui e tenho tentado controlar a dor da melhor maneira possível”, disse. Vonn escreveu no Instagram em julho, depois de revelar que estava passando por outra cirurgia.