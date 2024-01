Link de pagamento: O que é? Como utilizar com segurança?

Você já ouviu falar em link de pagamento? Essa é uma ferramenta que facilita a vida de quem vende e de quem compra pela internet, sem precisar de um site, uma loja virtual ou uma maquininha de cartão.

Neste post, vamos explicar o que é, como funciona e quais são as vantagens do link de pagamento, além de dar algumas dicas para usá-lo com segurança. Confira!

Link de pagamento: como funciona?

Link de pagamento nada mais é um endereço web que direciona para a página de pagamento de um produto ou serviço. Assim, ele funciona como um encurtador da jornada do cliente, que precisa apenas escolher a forma de pagamento e os dados da entrega.

O link é gerado com poucos cliques e pode ser enviado via WhatsApp, SMS, redes sociais ou e-mail.

A ferramenta é uma solução ideal para quem vende produtos ou serviços online, mas não tem um site ou um e-commerce próprio.

Além disso, ela também é útil para quem quer oferecer mais opções de pagamento aos seus clientes, como cartão de crédito, boleto ou Pix, sem depender de uma maquininha.

Como gerar um link de pagamento?

Para gerar um link de pagamento, você precisa ter uma conta em uma plataforma que ofereça esse serviço, como o PagSeguro, o Cobre Fácil, o Inter ou a Hotmart.

Cada plataforma tem suas próprias características, taxas e benefícios. Por isso, é importante pesquisar e comparar antes de escolher a melhor para o seu negócio.

Depois de criar sua conta, é só acessar o painel da plataforma pelo site ou pelo aplicativo e seguir os passos para criar o seu link. Geralmente, é necessário informar os dados do produto ou serviço que está vendendo, como nome, descrição, valor e quantidade.

Após gerar o seu link de pagamento, você pode compartilhá-lo com os seus clientes pelos canais que preferir. Desse modo, quando o cliente clicar no link, ele será direcionado para a página de pagamento. Assim, poderá escolher a forma de pagamento (cartão de crédito, boleto ou Pix) e preencher os dados necessários.

Por fim, a plataforma irá processar o pagamento e enviar a confirmação para você e para o cliente.

Principais vantagens da ferramenta

O link de pagamento oferece diversas vantagens para quem vende e para quem compra pela internet. Veja algumas delas:

Praticidade: é possível gerar o link de pagamento em poucos minutos, usando apenas um celular ou computador com acesso à internet. Além disso, o cliente pode escolher a melhor forma de pagamento para ele;

é possível gerar o link de pagamento em poucos minutos, usando apenas um celular ou computador com acesso à internet. Além disso, o cliente pode escolher a melhor forma de pagamento para ele; Segurança: o link de pagamento é criptografado e protegido por sistemas antifraude, garantindo a segurança dos dados do vendedor e do cliente. Além disso, o vendedor não precisa lidar com dinheiro em espécie, evitando riscos de perda ou roubo;

o link de pagamento é criptografado e protegido por sistemas antifraude, garantindo a segurança dos dados do vendedor e do cliente. Além disso, o vendedor não precisa lidar com dinheiro em espécie, evitando riscos de perda ou roubo; Economia: não é necessário investir em uma maquininha de cartão, nem pagar aluguel ou taxa de adesão;

não é necessário investir em uma maquininha de cartão, nem pagar aluguel ou taxa de adesão; Flexibilidade: é possível personalizar o link com o valor do produto ou serviço, a descrição e outras informações. O cliente pode parcelar o pagamento em até 12 vezes, dependendo da bandeira do cartão.

Como utilizar o link de pagamento com segurança?

Assim como toda transação online, é necessário tomar alguns cuidados antes de utilizar o link de pagamento. Por isso, confira as nossas dicas para evitar cair em golpes e fraudes na internet: