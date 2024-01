Lionel Messi arrasa com novos tênis inspirados em Simpson em evento da Royal Caribbean

Lionel Messi está se preparando para sua segunda temporada com Inter Miami em 2024. Enquanto isso, Messi está reservando um tempo para interagir com a imprensa e participar de eventos, como fez recentemente em sua nova cidade natal, Miami. Lá, ele participou da cerimônia de despedida do luxuoso navio de cruzeiro “Icon of the Seas” Real Caribenho. Mas um detalhe do craque argentino chamou a atenção de todos.

Leo compareceu à cerimônia vestindo Inter Miami traje, mas com calçado particularmente colorido e distinto. A mídia social rapidamente percebeu seus tênis porque eles não eram outros senão o Fórum Baixo Simpsons, uma edição limitada da marca adidas. Fiel ao seu nome, eles apresentam um tema de “Os Simpsons”.

Messi e Inter Miami maravilhados com show acrobático exclusivo em cruzeiro em Miami

Sim, MessiOs tênis da marca, que tinham as cores marrom, rosa, verde limão e violeta, são inspirados no icônico americano série animada. Na verdade, as escolhas de design e cores estão ligadas à sala do Simpsons família.

Messi é agora o rosto do Ícone dos Mares

Leo foi escolhido como embaixador do Ícone dos Mares, da Royal Caribbean impressionante novo navio. Como o “Ícone”, como o definiu o presidente da empresa, Messi teve a honra de acionar o mecanismo para batizar o navio.

Depois de um discurso particular, onde ainda teve de dizer algumas palavras em inglês, o capitão da Seleção Nacional pegou numa bola e colocou-a num suporte. Imediatamente, assim como a magia que acontece sempre Messi segura uma bola, uma garrafa deslizou por um cabo e atingiu diretamente o casco do navio.

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todo o grupo Royal Caribbean por me dar este privilégio. É uma grande honra para mim. Sei o que este navio significa para a cidade de Miami e para o mundo inteiro. Então, sem mais delongas, chamo este navio de Ícone dos Mares. Deus o abençoe e a todos que nele navegam”, foram as palavras escolhidas por Leo durante a apresentação.

“Escolhemos uma pessoa excepcional como figura para esta despedida. Alguém que transformou o futebol e se tornou o GOAT”, disse Jason Liberty, presidente da empresa, sobre Leo.

Além da espetacular inauguração, o evento serviu também para selar o novo acordo comercial entre Inter Miami e a Royal Caribbean como patrocinadora principal e parceira oficial de férias do clube. E, claro, neste momento, Leão não era mais o único protagonista. Todos os seus companheiros subiram ao palco e presentearam a camisa com o novo patrocinador: o ícone da empresa na frente.