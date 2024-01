Lionel Messi conquistou seu terceiro prêmio de Jogador do Ano da FIFA

Lionel Messi foi mais uma vez coroado como ‘O Melhor’ do futebol depois de ser anunciado como o vencedor do prêmio de melhor jogador masculino da FIFA no Os melhores prêmios de futebol da FIFA realizada em Londres na segunda-feira.

Messi ganhou o troféu depois de conquistar o Título da Ligue 1 com o PSG e a Copa das Ligas com o Inter Miami. Mas foi certamente um prémio inesperado para o jovem de 36 anos, que não esteve presente para o receber, pois Haaland era o claro favorito.

Lionel Messi e Luis Surez trazem magia ao primeiro treino com o Inter Miami

O Atacante do Manchester Cityatualmente lesionado, era o favorito para conquistar o ‘The Best’ depois de um ano extraordinário, tendo conquistado a Chuteira de Ouro Europeia com um recorde de 36 gols na Premier League e conquistado a tripla como Vencedor da Premier League, Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra.

Ele também foi nomeado Jogador do Ano na Premier Leaguee 22-23, artilheiro do Liga dos Campeões com 12 gols e vencedor do SuperTaça Europeia contra o Sevilha.

É a terceira vez que a estrela argentina vence o prêmio ‘The Best’, com apenas quatro jogadores do sexo masculino podendo se autodenominar vencedores. Cristiano Ronaldo fez isso duas vezes, junto com Robert Lewandowski e Luka Modricpara se juntar ao herói do hat-trick Messi.

Lista completa dos vencedores do prêmio FIFA Best

Houve pelo menos um vencedor do City naquela noite, como Pep Guardiola recebeu o prêmio de Melhor Treinador Masculino por conquistar a tripla pela segunda vez em sua carreira.

Aitana Bonmati, do Barcelona foi coroada a melhor no futebol feminino depois de levar a Espanha à glória na Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia no ano passado. da Inglaterra Sarina Wiegman foi eleita a Melhor Treinadora Feminina depois de levar as Leoas à final, antes da derrota por pouco para La Roja.

Ederson, do Manchester City foi eleito o melhor goleiro masculino, enquanto Mary Earps da Inglaterra levou para casa o prêmio de melhor goleira feminina.

O Prêmio Puskas de melhor gol foi para Guilherme Madruga of Botafogo por seu chute de bicicleta, batendo Julio Enciso, do Brighton, e Nuno Santos, do Sporting Lisboa.

Como funciona o sistema de votação

Primeiro, um grupo de especialistas da FIFA e partes interessadas externas nomeou uma selecção de candidatos em que cada membro escolheu os seus três jogadores, treinadores e guarda-redes favoritos para ‘O melhor’. Depois passou para uma segunda fase, na qual quatro partes interessadas estão envolvidas com 25 por cento cada.

Os capitães e treinadores das 211 seleções nacionais do mundo, um jornalista de cada país membro da FIFA e torcedores por meio de votação no site da FIFA.

Nesta ocasião, eles escolheram Messi – e Haaland pode estar se sentindo mal depois de seu ano inesquecível.